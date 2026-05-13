Herido un camionero tras una salida de vía en la AP-1 en Monasterio de Rodilla

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Un camionero resultó herido en un accidente de tráfico en el Kilómetro 23 de la AP-1, sentido Burgos, en Monasterio de Rodilla.El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.55 horas en el que informaba del accidente del un camión que se ha salido de la vía.

En el aviso se indican que el ocupante del camión está consciente, pero no puede salir de la cabina. Se da aviso a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos y a Sacyl, que envía un recursos a la zona para atender al herido. Minutos después, Guardia Civil, que han llegado al lugar, informa que el herido ya está fuera de la cabina.