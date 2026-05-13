Imagen del patio con el nombre de la Virgen de la Alegría.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha acordado designar con el nombre de ‘Nuestra Señora Virgen de la Alegría’ al patio 26-D del Cementerio Municipal de San José, atendiendo así la solicitud realizada por la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Alegría con motivo de la celebración, en 2026, del 300 aniversario de su fundación.

La Cofradía, una de las más antiguas y arraigadas de la ciudad, ha preparado un amplio programa de actos conmemorativos para celebrar esta efeméride histórica. Entre las iniciativas impulsadas figuraba la petición al Ayuntamiento para que uno de los patios del cementerio municipal llevara el nombre de la advocación mariana de la hermandad, propuesta que ha sido aceptada por el Consistorio.

A partir de ahora, el patio 26-D, situado en la zona sur del Cementerio Municipal de San José y destinado actualmente a nuevas concesiones, pasará a denominarse oficialmente ‘Nuestra Señora Virgen de la Alegría’.

Con esta designación, el Ayuntamiento de Burgos reconoce la trayectoria histórica, social y religiosa de la Cofradía y su contribución al patrimonio devocional y cultural de la ciudad durante estos tres siglos de existencia.

El Cementerio Municipal de San José, con más de una veintena de patios y galerías distribuidos en sus cerca de 30 hectáreas de superficie, continúa incorporando nuevas zonas de enterramiento y espacios de concesión adaptados a las necesidades actuales de la ciudad.