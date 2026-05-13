Del laboratorio al bar con mucha ciencia

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Bares que se transforman en aulas, conocimiento al alcance de cualquiera. De eso trata, grandes rasgos, Pint of Science. De tomarse una cerveza, un café o un refresco aprendiendo de manera «distendida» sobre física, química, tecnología, psicología o paleontología. Cada maestro, lego en su materia, brinda además la oportunidad a los parroquianos de participar activamente en su clase magistral.

Por quinto año consecutivo, Burgos acoge este singular festival científico con el firme objetivo de despertar vocaciones y divulgar conocimiento «sin ningún tipo de barreras» desde un entorno a priori poco habitual. Del 18 al 20 de mayo, tres establecimientos de la ciudad (La Rúa, Carmen 13 y Andén 56) acogerán 16 charlas impartidas por docentes de la Universidad de Burgos (UBU), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y la Isabel I. Los eventos, aunque en bares, estarán abiertos a todos los públicos y la entrada es gratuita.

Con la vocación intacta de «acercar la ciencia a la sociedad en un entorno cotidiano», la coordinadora del equipo Pint of Science en Burgos, Marta Martínez, destacó este miércoles la variedad de un programa específicamente diseñado para abarcar «todas las ramas del conocimiento». Aparte, no dudó en enviar una «invitación especial» a los usuarios de entidades como Aspanias, Apace o Apacid, dado que los locales elegidos son plenamente accesibles.

Junto a los eventos programados en estos tres bares, el festival celebrará por segundo año la modalidad Pint Kids, para menores de 18 años, en La Estación de la Ciencia y la Tecnología. Con un aforo limitado a 15 participantes, los investigadores Goizane Alonso y Víctor Arniella (UBU) llevarán a cabo una actividad sobre Materiales sorprendentes para mostrar cómo se comporta la materia. Será el lunes 18, a partir de las 5 de la tarde, y al finalizar se dará un pequeño obsequio a cada niño.

Según indicó el propio Arniella, este formato infantil se introdujo por vez primera en la pasada edición. Tan solo en Burgos, Granada y Madrid. De cara a este año, ya son más de una veintena de localidades las que han apostado por incluir esta propuesta en su programa. Todo un éxito, sin duda, que pone de relieve la importancia de despertar la curiosidad a edades tempranas.

Respecto a los encuentros organizados en La Rúa, el Carmen 13 y el Andén, una de las novedades de esta edición será el desarrollo de un concurso, al más puro estilo Pasapalabra, para que implicar más todavía si cabe a los asistentes. De esta forma, precisó Arniella, los ganadores podrán asistir el miércoles 20 al Andén para participar en la gran final, donde se entregarán premios «sorpresa» que la organización no quiso desvelar. Por si fuera poco, las cuatro ponencias programadas para ese día se completarán con música y experimentos en directo.

Consciente del elevado «impacto social» de esta iniciativa a nivel nacional, con 114 municipios de todo el país adheridos en esta nueva entrega, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UBU, Verónica Calderón, ensalzó el «esfuerzo» que realizan los investigadores a la hora de adecuar sus contenidos a un público tan sumamente heterogéneo.

«La investigación no es algo elitista, sino una herramienta para que podamos comprender mejor el mundo», remarcó Calderón mientras hacía hincapié en que la ciencia, independientemente de la rama a la que se oriente, siempre «económicamente sostenible» por los beneficios que aporta a la ciudadanía.

En esa misma línea, el concejal de Juventud, Carlos Niño, aseveró que «una sociedad que apuesta por la ciencia apuesta también por el futuro». De ahí la necesidad, según expuso, de incentivar la divulgación de una forma tan «diferente y acertada» como la que propone Pint of Science.

Aparte de Burgos, el festival también se celebrará en Aranda de Duero entre el 19 y el 21 de mayo. No en vano, la previsión es que Pint of Science vaya creciendo año tras año, por lo que no sería de extrañar que de aquí en adelante sume nuevos equipos en la provincia. Lo importante, al menos en el caso de la capital, es que el proyecto se ha «consolidado» plenamente gracias al boca a boca. De hecho, durante la última edición se registró un aforo medio de 50 personas por charla en cada bar y de 200 en el Andén.