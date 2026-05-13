Sen afirma que el pasajero burgalés de que viajaba en el crucero MV Hondios “se encuentra bien”

El general de Brigada, Miguel Sánchez Guerrero, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, presiden el acto de conmemoración del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.Carlos S.Campillo

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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, afirmó hoy que el pasajero burgalés del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, que permanece en cuarentena en el hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, “se encuentra bien”. No obstante, puntualizó que la normativa que existe de protección de datos “no permite contar con una información actualizada”.

Nicanor Sen, que deseó que todos los ciudadanos españoles que viajaban en el crucero “se encuentren bien” y que “aquellos que puedan tener algo se recuperen en el menor tiempo posible”, aprovechó la ocasión para “poner en valor el excelente trabajo realizado en una operación ante una alerta sanitaria mundial”.

“El mundo llamó a nuestro país y nuestro país atendió como como un país moderno y vanguardista, porque contamos con los medios y profesionales suficientes, y adquirió el compromiso porque el Gobierno de España es una referencia, como lo son todos los profesionales que intervinieron: la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Unidad Militar de Emergencias”, afirmó el delegado del Gobierno en Castilla y León.

En este sentido, Sen insistió en agradecer a todos los profesionales que llevaron a cabo la operación “desde la profesionalidad y desde la ciencia” y que hicieron posible que “la exposición de España hacia el mundo haya sido una exposición de profesionalidad”, algo que “no se tiene que olvidar una cosa”.

Finalmente, el delegado quiso hacer suyas las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recordar que “más de seis millones de españoles salen a conocer el mundo todos los años”, por lo que “lo ocurrido también les puede ocurrir a ellos”, lo que requiere de “una labor de humanidad ante la llamada de la Organización Mundial de la Salud a España”. “Tenemos que estar orgullosos de nuestro país por cómo se ha comportado en una situación tan compleja y tan delicada como la que ha ocurrido con este barco”, finalizó.