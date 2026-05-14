La Policía recupera en Burgos un dron y un ordenador portátil sustraídos, y detiene al ladrón y a su receptador

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha detenido hace unos días a dos individuos con numerosos antecedentes policiales previos, como presuntos autores, respectivamente, de los delitos de hurto y receptación. Dentro e la misma investigación, se ha logrado la recuperación de los principales objetos sustraídos, en particular, un dron de uso profesional y un ordenador portátil, propiedad de un ciudadano de Países Bajos residente en París, quien se encontraba por motivos profesionales en la ciudad.

Denuncia e investigación de los hechos: El pasado 11 de marzo sobre las 20 horas, este ciudadano dejó estacionado su vehículo junto a la puerta de un conocido y céntrico hotel de Burgos, y se apeó del mismo para efectuar el registro de entrada y completar su reserva. En el breve espacio de tiempo de escasos minutos en que se separó del coche – y el cual olvidó cerrar y bloquear las puertas- fue el que aprovechó un sujeto –ahora detenido- para introducirse en él y llevarse su mochila de viaje, en el cual se encontraban varios objetos, entre ellos tanto el mencionado dron como su ordenador portátil.

En su denuncia en sede policial, el perjudicado acreditó el valor de los mismos; 4500 euros el dron y más de 1000 euros el ordenador portátil.

Los efectivos de la Policía Nacional de Burgos encargados de este caso, tras la práctica de numerosas gestiones de investigación, han logrado identificar al presunto autor, procediendo a su detención y puesta a disposición judicial.

Además en esta ocasión, el seguimiento del rastro de los objetos sustraídos ha permitido la recuperación de los mismos. La devolución a su legítimo propietario se llevará a cabo en fechas próximas, pues el denunciante se encuentra de regreso en su ciudad de residencia, París.

Con ello se ha podido demostrar que el investigado como ladrón, contactó días después con otro sujeto, acordando ambos que el segundo se encargaría de vender el dron sustraído, repartiendo ambos las ganancias. Finalmente, los objetos robados han sido recuperados en manos de un tercer individuo, que figura en el atestado policial como investigado tras recibir “de segundas” la aeronave no tripulada, a sabiendas según entiende la Policía Nacional, de su obtención por procedimientos ilícitos.

Otro hurto esclarecido, una bicicleta recuperada

Imagen de la bicicleta recuperada.Policía Nacional

La investigación de una denuncia relativa a un delito contra la propiedad muy similar, ha permitido a la Policía Nacional la detención de un hombre joven, como presunto autor del hurto de una bicicleta de montaña, cometido el pasado 07 de mayo en un polígono industrial de la ciudad.

Las gestiones policiales relativas a estos hechos, han concluido con la recuperación de la bicicleta sustraída, cuyo valor supera los 850 euros, y la entrega a su legítimo propietario.