El PSOE denuncia las «cifras demoledoras» de las listas de espera en Burgos en 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A lo largo del último mes, los procuradores burgaleses del PSOE en las Cortes de Castilla y León han registrado 22 preguntas y tres solicitudes de documentación. Muchas de ellas relacionadas con el estado actual de la sanidad pública en la provincia, empezando por las listas de espera en los tres hospitales de referencia tras constatar una serie de «cifras demoledoras» durante el primer trimestre de 2026.

Después de constatar un incremento del 12% respecto al año pasado, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, denunció este jueves que la demora media se sitúa en 109 días. Con más de 5.800 pacientes en espera estructural, tan solo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) hay 46.250 personas pendientes de una primera cita con especialistas.

Los datos aportados por el Sacyl revelan, en el caso concreto del HUBU, que el tiempo medio de espera para intervenciones quirúrgicas fue de 128 días. Se aprecia, además, una enorme sobrecarga en Traumatología, con más de 1.121 pacientes -un tercio del total, prácticamente- afrontando una demora de 173 días. No en vano, el retraso afecta mucho más a Urología, con 545 personas y un promedio de 245 días.

A De la Rosa también le parece especialmente llamativo que haya 159 mujeres esperando una mamografía y que el tiempo medio de espera sea de 81 días. Por todo ello, lamentó que el consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, se encuentre «desaparecido» mientras Burgos sufre un «verdadero incendio sanitario».

En Miranda de Ebro, la sanidad pública también se encuentra «al límite». Según la procuradora Virginia Jiménez, la situación es «crítica» por varios motivos. En primer lugar, por la falta de especialistas. Con «dos anestesistas en vez de 17», se ha pasado de «15 a tres o cuatro operaciones por semana», subrayó antes de lanzar el siguiente mensaje al Ejecutivo autonómico: «Basta ya de echarle la culpa al Gobierno de España».

El problema, a juicio de Jiménez, radica en la petición de plazas MIR por parte de la Junta. En Anestesiología, por ejemplo, de las 33 solicitudes para Burgos, tres se destinaron a Burgos y fueron a parar directamente al HUBU. Así las cosas, no dudó en enfatizar que «Miranda no está pidiendo ningún privilegio, está pidiendo una sanidad pública decente».

«En Aranda de Duero tenemos dos hospitales: el nuevo y el fantasma», advertía a continuación el también procurador Luis Briones con el fin de trasladar la «enorme alarma social» que hay actualmente en la capital ribereña debido a la falta de especialistas en Radiología, Medicina Interna o Ginecología. Hasta el punto de que, en más de una ocasión, no queda más remedio que desplazar profesionales de otros centros de referencia para operar.

Al margen de las listas de espera, que según Briones denotan una «merma evidente de la asistencia sanitaria», el PSOE volverá a pedir explicaciones sobre la Unidad de Psiquiatría Infantil en el Santos Reyes, aprobada en marzo del año pasado, de la que «no sabemos nada».

Otra cuestión que los socialistas tampoco obvian es la falta de cobertura que a día de hoy sufren los vecinos del Valle de Losa y Valle de Tobalina pese al convenio vigente entre Sacyl y Osakidetza (sanidad pública vasca) para la prestación de asistencia sanitaria en Las Merindades.

En cuanto a la capital, la procuradora Estrella Paredes subrayó que la «parálisis e inacción» de la Junta se traduce en la ausencia de «infraestructuras sanitarias» mientras se sigue asumiendo el «lastre económico» que conlleva la gestión privatizada del HUBU, cuyo canon anual asciendo a 90 millones de euros.

Esa «falta de voluntad política» del Partido Popular también se extiende al centro de salud García Lorca, en marcha tras 37 años de espera. Sin embargo, Paredes considera imprescindible investigar las denuncias que varios usuarios han realizado a través de las redes sociales mostrando su molestar por la existencia de «filtraciones y manchas de humedad» en las instalaciones.

«El PP han normalizado que en Burgos todo llegue tarde». Partiendo de esta base, Paredes también señaló que la ampliación del ambulatorio de Las Huelgas, cuyo proyecto parece haberse retomado casi dos décadas después, debe reconfigurarse ante el aumento de la población en la zona porque de lo contrario «se va a quedar pequeño». Por último, no le parece de recibo que el Divino Valles, «infrautilizado», se haya convertido en un «batiburrillo de servicios» sin un «proyecto claro». Dicho esto, insistió en que la ciudad necesita un centro de media y larga estancia para «dar respuesta al envejecimiento de la población».