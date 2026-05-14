Ricardo Temiño y Miguel Cobo, nuevos Embajadores del Año en los XIV Premios Ciudad de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los cocineros Ricardo Temiño y Miguel Cobo recibirán el título de Embajadores del Año en la décimo cuarta edición de los Premios Ciudad de Burgos, que se celebrará el próximo 19 de mayo en el Fórum Evolución.

El jurado, presidido por la alcaldesa, Cristina Ayala, destacó la trayectoria de ambos chefs y su contribución a la proyección gastronómica de la ciudad a través de sus restaurantes con estrella Michelin.

Miguel Cobo consiguió su primera estrella Michelin en 2016 con Cobo Vintage y la recuperó en 2022 con Cobo Estratos. Por su parte, Ricardo Temiño obtuvo este reconocimiento en 2024 con una propuesta basada en la gastronomía burgalesa y la tradición reinterpretada desde la vanguardia.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de la categoría ‘Ciudadana Comprometida’, que reconocerá a personas por su implicación social y cívica en la ciudad.

El primer galardón recaerá en Magdalena Aguilar por su trayectoria vinculada al Centro Municipal de Barrio de El Crucero y a distintas asociaciones y actividades sociales y culturales de Burgos.

Miguel Cobo, chef de 'Cobo Estratos'Ricardo Ordóñez

Premios a la innovación, la creatividad y la convivencia

El premio al Desarrollo Sostenible distinguirá al proyecto VaciARTE, impulsado por Claudia Barca Saiz y Roxana Tirón Dumitrasoaie, por su apuesta por la economía circular y la reutilización de objetos.

En la categoría de Creatividad, el reconocimiento será para Max Vázquez por el ‘Proyecto Niche’, una iniciativa que une coctelería, perfumería y patrimonio burgalés.

Además, el alumnado del CIFP Juan de Colonia recibirá el premio al Mejor Proyecto de Formación Profesional por ‘Intelligent Internship’, centrado en soluciones de digitalización aplicadas al sector vitivinícola.

El premio Convivencia recaerá en el sacerdote burgalés José Antonio Maeso González por su trabajo con jóvenes y reclusos en Ecuador.

Por último, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) será reconocido en la categoría de Conocimiento e Innovación por su labor de apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial en Burgos.