La piloto Cristina Gutiérrez en una de las etapas del Dakar.Dacia Sandriders

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez, campeona del Rally Dakar, e Ignacio Niño, senior advisor en EY y director de EY Geopolitics y profesor universitario de Relaciones Internacionales, participarán el martes 2 de junio,

a partir de las 18 horas, en el Encuentro Empresarial que se celebrará en el Palacio de Saldañuela, organizado por la Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos.

Bajo el título “Más allá de los límites. Estrategia personal y empresarial para avanzar en tiempos complejos”, la jornada retos a los que se enfrentan las empresas un contexto marcado por la incertidumbre económica, los cambios geopolíticos y la necesidad constante de adaptación, retos que exigen liderazgo, visión estratégica y capacidad de superación.

El Encuentro Empresarial fomentará la conexión entre inspiración personal y toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial, generando un espacio de reflexión sobre el papel de las empresas y los profesionales como activos de la transformación.

'Cuando el camino no está marcado. Toma de decisiones en entornos de incertidumbre’, es el título de la charla que protagonizará Cristina Gutiérrez, centrada en cómo afrontar los retos personales y profesionales desde la confianza, la constancia y la capacidad de adaptación.

A través de su experiencia en el automovilismo y en competiciones como el Dakar, abordará temas como la importancia de la mentalidad con la que nos hablamos, el valor de avanzar paso a paso hacia grandes objetivos y el papel fundamental que tiene el entorno en los momentos de dificultad.

También reflexionará sobre cómo convivir con el miedo sin que este límite nuestras decisiones y sobre la resiliencia necesaria para seguir adelante cuando los planes cambian o aparecen obstáculos inesperados.

Una conversación inspiradora sobre superación, autenticidad y la importancia de descubrir aquello que realmente nos mueve.

En su ponencia 'La necesidad de comprender China como gran actor global: algunas claves”, Ignacio Niño ofrecerá su visión sobre los trascendentales cambios geopolíticos que se están sucediendo en nuestros tiempos y que nos impactan de forma muy directa.

El ejecutivo analizará el comportamiento de los actores clave del tablero mundial, y en especial de China, país que ocupa cada vez más una posición de centralidad y que, sin embargo, todavía nos resulta un gran desconocido. La charla se acercará a la realidad china para tratar de entender mejor sus dinámicas, decisiones y comportamientos, uno de los restos a los que en la actualidad se enfrentan las empresas españolas.