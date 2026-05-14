La Escuela de Arte acerca a los burgaleses el talento que forja en sus aulas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con el firme empeño de darse a conocer entre sus vecinos, afán necesario pese a sus 55 primaveras, pues hay quien todavía ignora las posibilidades que brinda, la Escuela de Arte y Superior de Diseño sale al encuentro de los burgaleses con una muestra que exhibe -con natural orgullo- el talento que forja en sus aulas. Valga el símil bíblico, por sus hechos aspira a que se conozca el trabajo formativo que alberga en sus instalaciones en la calle Sahagún. Alejado el efervescente inmueble del centro urbano, la posibilidad de mostrar lo que sus alumnos aprenden en pleno corazón de la ciudad se convierte, de paso, en la mejor carta de presentación.

Porque eso es, ante todo, la exposición 'Procesos en construcción'. En ella, bocetos, prototipos y obras finales de alumnos de los estudios superiores en Diseño de Moda y Diseño de Producto, equivalentes a grado universitario, así como de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Ilustración, Fotografía, Animación y del grado medio en Artesanía de Complementos de Cuero, componen un catálogo tangible del talento que este veterano centro forja en sus aulas. Y brindan, de paso, la ocasión de ahondar en el itinerario creativo que precede a cada pieza acabada, desde los primeros esbozos hasta la materialización definitiva de una idea.

El propio título de la muestra encierra una declaración de principios. 'Procesos en construcción' desplaza deliberadamente el foco del resultado, sin restarle importancia, al recorrido e invita al visitante a detenerse en los tanteos, ensayos y las decisiones que dan forma a cada proyecto. "Cada trabajo nace para resolver un problema o explorar una idea, y es muy interesante todo lo que sucede antes de llegar al objeto definitivo", explica Maite Monzón, directora de la Escuela de Arte de Burgos, decidida a sacarla del anonimato y, en consecuencia, atraer más alumnos a una institución pública que todavía cuenta con margen para crecer en buena parte de sus enseñanzas.