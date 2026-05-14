La Escuela de Arte acerca a los burgaleses el talento que forja en sus aulas
Bocetos, prototipos y obras finales de alumnos de Moda, Producto, Ilustración, Fotografía, Animación y Cuero protagonizan la muestra ‘Procesos en construcción’ y componen una completa carta de presentación de su oferta educativa. Puede visitarse en la sala de la Fundación Caja Rural hasta el día 28
Con el firme empeño de darse a conocer entre sus vecinos, afán necesario pese a sus 55 primaveras, pues hay quien todavía ignora las posibilidades que brinda, la Escuela de Arte y Superior de Diseño sale al encuentro de los burgaleses con una muestra que exhibe -con natural orgullo- el talento que forja en sus aulas. Valga el símil bíblico, por sus hechos aspira a que se conozca el trabajo formativo que alberga en sus instalaciones en la calle Sahagún. Alejado el efervescente inmueble del centro urbano, la posibilidad de mostrar lo que sus alumnos aprenden en pleno corazón de la ciudad se convierte, de paso, en la mejor carta de presentación.
Porque eso es, ante todo, la exposición 'Procesos en construcción'. En ella, bocetos, prototipos y obras finales de alumnos de los estudios superiores en Diseño de Moda y Diseño de Producto, equivalentes a grado universitario, así como de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Ilustración, Fotografía, Animación y del grado medio en Artesanía de Complementos de Cuero, componen un catálogo tangible del talento que este veterano centro forja en sus aulas. Y brindan, de paso, la ocasión de ahondar en el itinerario creativo que precede a cada pieza acabada, desde los primeros esbozos hasta la materialización definitiva de una idea.
El propio título de la muestra encierra una declaración de principios. 'Procesos en construcción' desplaza deliberadamente el foco del resultado, sin restarle importancia, al recorrido e invita al visitante a detenerse en los tanteos, ensayos y las decisiones que dan forma a cada proyecto. "Cada trabajo nace para resolver un problema o explorar una idea, y es muy interesante todo lo que sucede antes de llegar al objeto definitivo", explica Maite Monzón, directora de la Escuela de Arte de Burgos, decidida a sacarla del anonimato y, en consecuencia, atraer más alumnos a una institución pública que todavía cuenta con margen para crecer en buena parte de sus enseñanzas.
"Un relato colectivo de lo que significa crear"
Particularmente llamativos resultan también los trabajos de Artesanía de Complementos de Cuero. Entre ellos, un mandil concebido para portar las herramientas de trabajo que, una vez plegado, se transforma en mochila, o una mochila de viaje diseñada conforme a las actuales limitaciones de equipaje, soluciones concretas fruto de un proceso en el que creatividad y funcionalidad avanzan de la mano. "Detrás de cada objeto, de cada obra, hay muchísimo trabajo y aprendizaje y esta exposición enseña algunos fragmentos del proceso", comenta la directora. Pedazos que, juntos, dan forma a "un relato colectivo sobre lo que significa crear, investigar, equivocarse, transformar y avanzar".
Abierto el periodo de admisión para el próximo curso
Todos, sin excepción, abandonan el centro "preparados para afrontar los retos estéticos, técnicos y conceptuales" de sus respectivos sectores. De aterrizar su talento se encarga, señala la directora, una docencia "de calidad" a cargo de profesores conocedores del terreno y en no pocos casos con una larga y fecunda trayectoria. Señala como ejemplo la presencia de Cecilio Castrillo, que comparte con los alumnos de Cuero un bagaje, al frente de su exclusiva firma Leather Designs, que le llevaba a trabajar para Loewe y artistas de la talla de Madonna, Lady Gaga o Beyoncé. "Ese es el nivel", presume Monzón, para agradecer la implicación de un claustro volcado y deseoso, igual que ella, de que la sociedad burgalesa tome conciencia, de una vez por todas, del caudal de creatividad y conocimiento que desborda la Escuela de Arte. En bandeja se lo brinda 'Procesos en construcción'. Puede visitarse hasta el 28 de mayo en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Rural, en el número 2 de la avenida de la Paz, de martes a viernes de 19 a 21 horas, los sábados de 12 a 14 y de 19 a 21 horas y los domingos de 12 a 14 horas.