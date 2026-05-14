La Policía Local de Burgos celebra (en imágenes) su fiesta

Imagen de todos los galardonados en la fiesta de la Policía Local.Oscar Corcuera

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Casi cuatro meses después, la Policía Local pudo celebrar su patrón, San Sebastián, en un acto postergado por el duelo tras el accidente de los dos trenes en Adamuz en el que el cuerpo policial municipal premió a los suyos, así como a representantes de otros cuerpos policiales, del ámbito judicial y de la sociedad civil.

Una fiesta en la que se celebró que la plantilla está «casi completa», tal y como destacó la alcaldesa, Cristina Ayala, quien recordó la reciente aprobación de 14 nuevas plazas que se sumarán a las 25 ya aprobadas, en un año en el que los profesionales de la Policía Local ya pueden utilizar por completo la renovada sede de la avenida Cantabria, que comparten con los Bomberos, tras una inversión de cerca de 7 millones de euros. Antes de los reconocimientos, el paseo de la Sierra de Atapuerca acogió un acto de izado de bandera y entrega de banderines, y un emotivo homenaje a los caídos.

Ya en el Fórum, la alcaldesa destacó el «papel fundamental» de la Policía Local en contribuir a que Burgos sea una ciudad «amable y segura». Ayala quiso recordar a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos mientras perseguían a una narcolancha en Huelva.

El concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo, resaltó que la ciudad mira a la Policía Local con «orgullo, reconocimiento y cariño», a la vez que destaca la intensificación de operativos tanto en grandes eventos como en el control del botellón y del tráfico, con el objetivo de «reducir riesgos y aumentar la sensación de seguridad». Todo en la línea de incrementar la capacidad operativa y contribuir a que la Policía Local sea «un cuerpo de referencia». Si «Burgos es segura lo es buena medida por la presencia de la Policía Local en las calles».

El intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García, remarcó que cada intervención que realizan los agentes, «por pequeña que sea», tiene un efecto en la vida de las personas y comparó el cuerpo con una «cadena en al que la cada eslabón importa». García destacó también «la clara apuesta» de la alcaldesa y el edil de Seguridad por el cuerpo policial municipal.

La Policía Local extendió su reconocimiento no solo a sus propios agentes, con la entrega de la medalla a la constancia por 25 años a Javier Puiggros, al que se unieron 6 agentes por su trayectoria profesional. Fueron hasta 23 los policías locales que fueron reconocidos con la medalla con distintivo de oro por servicios extraordinarios como incautación de drogas o salvar la vida a un anciano de 91 años en parada cardiorrespiratoria.

El aplauso más sonoro se lo llevó, no obstante, una niña de 10 años, Inés Morcillo, que fue reconocida por su «valentía y madurez» al salvar la vida de su madre cuando sufrió un accidente cardiovascular.

El reconocimiento a instituciones hermanas recayó en Gabriel Flores, coronel jefe del Estado Mayor, Antonio Moyá, coronel jefe del regimiento RACA 11, José Ramón Valera, teniente coronel de Secretaría General, Beatriz Sahagún, directora de la cárcel, Miguel Samaniego, inspector jefe de la Policía Judicial de la Policía Nacional, Javier Gallardo, guardia civil, y a Síndrome de Down. La presidenta de la Audiencia Provincial, Blanca Subiñas, fue distinguida como ‘Policía Local de Honor’. un reconocimiento que agradeció de forma especial «como burgalesa ejerciente».

Los reconocimientos se extendieron también a la sociedad civil, en esta ocasión a ProtecciónCivil, en recompensa a sus 25 años de vida, a la Federación de Peñas y a Promoción Gitana y Secretariado Gitano.

La educación vial es una de las marcas más reconocidas de la Policía Local, por lo que se aprovechó el acto para entregar los premios del concurso de educación vial. Y se presentó a la mascota ‘Zebi’, que se subió al escenario acompañada del grupo Sopa Risa para interpretar una canción.