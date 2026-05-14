Los ayuntamientos de Burgos refuerzan la formación para garantizar el uso adecuado de los fondos contra la violencia de género

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Los ayuntamientos de la provincia de Burgos participaron hoy en una jornada telemática formativa organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de reforzar el correcto uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, inauguró la sesión y destacó el papel de las entidades locales en la lucha contra la violencia machista. “Los ayuntamientos sois la primera línea de actuación, quienes conocéis de cerca la realidad de cada municipio y podéis dar una respuesta más rápida y eficaz”, señaló.

Durante la jornada se trasladó a los consistorios información sobre los criterios de utilización de estos fondos, que deben destinarse exclusivamente a actuaciones relacionadas con la prevención, la sensibilización, la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia de género.

La iniciativa se enmarca en el programa impulsado por el Ministerio de Igualdad para formar a las entidades locales en todo el territorio nacional, con el fin de resolver dudas y facilitar que las acciones desarrolladas tengan el mayor impacto posible.

Desde 2018, la provincia de Burgos recibió 5.060.659 euros para el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Solo en 2025, los municipios burgaleses gestionaron cerca de 840.000 euros destinados a actuaciones de prevención y atención a víctimas.

Pedro de la Fuente puso en valor la implicación de los ayuntamientos y recordó que el actual Pacto de Estado, renovado en 2025, incluye 461 medidas, de las cuales 144 afectan directamente a las entidades locales. “Esto demuestra hasta qué punto vuestra labor es imprescindible”, afirmó.

Asimismo, incidió en la necesidad de que estas partidas mantengan su finalidad específica. “Estas cuantías no se pueden desaprovechar en otras cuestiones que no tengan que ver con la lucha contra las violencias machistas. Estos dineros no pueden ser un extra para financiar actividades lúdicas o ‘merchandising’ del municipio”, recalcó.

El subdelegado concluyó destacando la importancia de la coordinación institucional. “Erradicar la violencia de género exige el compromiso de todas las administraciones. Solo trabajando juntos, desde lo local hasta lo estatal, podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”, aseguró.

Por otra parte, durante la reunión se presentó al nuevo jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Burgos, Álvaro Pérez Yela.

Pérez Yela es subinspector de la Policía Nacional y cuenta con 21 años de servicio en este cuerpo. Realizó estudios universitarios en la Universidad de León y formación de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en el área de investigación en Madrid, Vitoria, Aranda de Duero y Burgos.

En la capital burgalesa formó parte durante nueve años de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial, especializada en la investigación de delitos relacionados con violencia de género y doméstica, menores y delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Además, durante cinco años estuvo destinado directamente a la protección de mujeres víctimas de violencia de género y a la coordinación de medidas de protección dentro del sistema VioGén.