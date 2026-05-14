Red Eléctrica pone en servicio la subestación Villatoro para apoyar el desarrollo económico e industrial de Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha finalizado y puesto en servicio la nueva subestación de 220 kV de Villatoro, situada en el término municipal de Burgos, que servirá "para mejorar el suministro residencial y de empresas a través del apoyo a la red de distribución".

Se trata de una instalación "fundamental" para los desarrollos proyectados en la ciudad ya que el refuerzo del suministro eléctrico es esencial para el impulso de la actividad económica, el desarrollo industrial, la creación de empleo y, por lo tanto, la fijación de población en Castilla y León, detalla la compañía a través de un comunicado.

La nueva subestación Villatoro 220 kV está construida con tecnología GIS (blindada), de menor tamaño y encapsulada en el interior de un edificio, para un impacto visual reducido y una mejor adaptación al entorno.

Su desarrollo, ha requerido de una inversión de 7,4 millones de euros, que incluye también la puesta en servicio de la conexión de la nueva subestación con la línea eléctrica Villalbilla-T. Ayala 220 kV. Estas actuaciones están incluidas en la Planificación eléctrica vigente, y están incluidas en el listado de proyectos financiables por la Unión Europea - NextGenerationEU - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finaliza el comunicado.