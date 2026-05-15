La seguridad exige más coordinación ante catástrofes cada vez menos previsibles

Participantes en el Congreso Internacional de Ciencias de la Seguridad que la Universidad Isabel I reunió en su sede de Burgos.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las emergencias duran más, cambian con rapidez y obligan a coordinar mejor a quienes deben responder sobre el terreno. Esa fue una de las principales conclusiones del II Congreso Internacional de Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, en el que responsables militares, juristas, expertos en emergencias y académicos analizaron cómo preparar la respuesta ante crisis cada vez más difíciles de prever.

A lo largo del encuentro se insistió en que la tecnología puede ayudar a detectar alertas y mejorar la respuesta, aunque no sustituye la planificación ni la capacidad de decisión. La seguridad, según defendieron los participantes, necesita estructuras preparadas, protocolos revisados y una cooperación entre instituciones que funcione también cuando la emergencia ya está en marcha.

Esa mirada atravesó el congreso desde su apertura, cuando la profesora Tania Vidal recordó que la sociedad vive “en un contexto de realidad compleja e incertidumbre”. La reflexión sirvió para situar un debate que no se limitó a la respuesta inmediata ante una crisis, sino que abordó la necesidad de comprender las amenazas desde distintas áreas de conocimiento.

En la clausura, el decano de la Facultad de Criminología, Reinaldo Batista Cordova, volvió sobre esa misma idea al señalar que muchas emergencias pueden preverse gracias a la tecnología, aunque la eficacia de la respuesta depende también de la anticipación, la coordinación y el fortalecimiento de cada parte implicada ante una alerta de seguridad.

La importancia del factor humano apareció con especial fuerza en el bloque dedicado al liderazgo y la gestión de crisis. El comandante del Mando de Operaciones Especiales, Francisco José Abad Alonso, defendió su papel en escenarios de alta presión y situó la disciplina, la confianza en el equipo, la responsabilidad y la toma de decisiones bajo estrés entre los elementos centrales del trabajo de los grupos de operaciones especiales.

A partir de esa aproximación operativa, el comandante Carlos Alegre Agulló llevó el análisis al terreno de la innovación militar. Su intervención planteó que la evolución en este ámbito no depende solo de la tecnología, sino también de la capacidad de las instituciones para adaptarse a entornos cambiantes y revisar sus formas de actuación cuando el contexto lo exige.

La anticipación marca la respuesta ante emergencias más difíciles de prever

La Unidad Militar de Emergencias aportó la visión de quienes intervienen en catástrofes que, según advirtió el teniente coronel José Luis Jiménez Borraz, son hoy más largas y menos previsibles. Ante esa realidad, explicó el papel que pueden desempeñar la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas de simulación avanzada, como el Proyecto Atlantis, para mejorar la respuesta operativa.

La necesidad de anticipar escenarios volvió a aparecer en la intervención del profesor José Julián Istúriz, que defendió la creación de una Agencia Técnica de Emergencias con capacidad real para prever situaciones críticas y tomar decisiones operativas.

El congreso abordó también la protección de colectivos vulnerables a través de la intervención de la magistrada Virginia Peña Hernández, que analizó las limitaciones legales y técnicas de las pulseras telemáticas en los casos de violencia de género. En ese mismo bloque, Sima González Grimón reclamó un tratamiento informativo responsable para evitar la revictimización de mujeres y menores en los medios de comunicación.

Tecnología y coordinación institucional para mejorar la gestión de crisis

Durante la segunda jornada, Eduardo Fernández García defendió que la Protección Civil se consolide como una política de Estado apoyada en criterios técnicos y evaluación continua. En su análisis, algunas crisis recientes han mostrado fallos de coordinación y protocolos desactualizados más que carencias normativas.

La hiperconectividad centró la intervención de David del Valle Maquinay, que advirtió de sus riesgos y defendió el uso de inteligencia artificial y sistemas predictivos bajo supervisión humana y con garantías democráticas.

El tramo final del congreso llevó el debate al ámbito sanitario y operativo en escenarios críticos. El profesor Martín González y Santiago subrayó que la evaluación de amenazas debe realizarse desde la inmediatez del peligro y conforme a los principios de proporcionalidad y legalidad. Juan Ramón Viera del Rosario destacó la importancia de la medicina táctica en los primeros minutos tras un trauma grave. Eduardo Montero, por su parte, alertó del incremento de incidentes violentos y defendió protocolos rápidos adaptados a entornos en los que no siempre hay recursos especializados disponibles.