La Universidad Isabel I reúne a expertos que reclaman anticipación y cooperación ante un escenario de riesgos crecientes

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La Universidad Isabel I ha clausurado el II Congreso Internacional de Ciencias de la Seguridad, una cita que ha reunido durante dos jornadas, a altos mandos militares, responsables institucionales, juristas y especialistas académicos para analizar la respuesta ante emergencias cada vez más complejas, prolongadas e interconectadas.

Desde la inauguración, el encuentro puso de manifiesto que la gestión de los riesgos actuales exige un enfoque integral. En ese sentido, la profesora Tania Vidal subrayó que la sociedad vive “en un contexto de realidad compleja e incertidumbre”, lo que obliga a abordar las amenazas desde una perspectiva transversal y multidisciplinar.

En esta misma línea, en la clausura, el decano de la Facultad de Criminología, Reinaldo Batista Cordova, aseveró que aunque actualmente gracias a la tecnología muchas de las emergencias son previsibles, es esencial tener en cuenta principios fundamentales como la anticipación, la coordinación y el fortalecimiento de cada eslabón de la respuesta para actuar con eficacia ante cualquier alerta de seguridad.

Liderazgo y gestión de crisis

El congreso, que se celebró en modalidad híbrida, dedicó un primer bloque al liderazgo y la gestión de crisis, en la que el comandante del Mando de Operaciones Especiales, Francisco José Abad Alonso, defendió la primacía del factor humano en escenarios de alta presión, destacando valores como la disciplina, la capacidad de generar confianza en el equipo, la responsabilidad compartida y la toma de decisiones bajo estrés como pilares de la respuesta de los grupos de operaciones especiales.

Junto a él, el comandante Carlos Alegre Agulló analizó cómo la innovación militar depende tanto de la tecnología como de la capacidad institucional para adaptarse y evolucionar.

Desde la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente coronel José Luis Jiménez Borraz alertó de que las catástrofes actuales son más prolongadas, intensas y difíciles de prever y destacó el papel creciente de la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas de simulación avanzada como el Proyecto Atlantis para mejorar la respuesta operativa. En la misma línea, el profesor José Julián Istúriz defendió la necesidad de crear una Agencia Técnica de Emergencias con capacidad real de anticipación y decisión operativa ante las emergencias.

Protección de colectivos vulnerables

El congreso abordó también la protección de colectivos vulnerables, gracias a la intervención de la magistrada Virginia Peña Hernández que analizó las limitaciones legales y técnicas de las pulseras telemáticas en los casos de violencia de género, mientras que Sima González Grimón reclamó un tratamiento informativo ético y responsable para evitar la revictimización de mujeres y menores en los medios de comunicación.

En la segunda jornada, Eduardo Fernández García promovió la idea de consolidar la Protección Civil como política de Estado, basada en criterios técnicos, evaluación continua y coordinación multinivel. El profesor Fernández García alertó de que recientes crisis han evidenciado fallos de coordinación y protocolos desactualizados, más que deficiencias normativas.

Por su parte, David del Valle Maquinay advirtió de los riesgos de la hiperconectividad y defendió el uso de inteligencia artificial y sistemas predictivos siempre bajo supervisión humana y garantías democráticas.

Respuesta en escenarios críticos

El ámbito sanitario y operativo centró el último bloque del congreso, en el que el profesor Martín González y Santiago subrayó que la evaluación de amenazas en escenarios críticos debe analizarse desde la inmediatez del peligro y los principios de proporcionalidad y legalidad.

El especialista Juan Ramón Viera del Rosario destacó la importancia de la medicina táctica en los primeros minutos tras un trauma grave, mientras que Eduardo Montero alertó del incremento de incidentes violentos y defendió protocolos de actuación rápidos y adaptados a entornos en los que los recursos especializados no siempre están disponibles.

El congreso concluyó con un mensaje orientado hacia la sociedad, por parte de todos los expertos que coincidieron en señalar que la eficacia en la gestión de riesgos del futuro dependerá de la capacidad de anticipar escenarios, coordinar instituciones y recursos de forma real y operativa, de manera que se sitúe a las personas y su conocimiento técnico en el centro de la toma de decisiones.