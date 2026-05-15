Investigación y talento protagonizan la entrega de premios Casos Clínicos para Médicos Residentes 2026

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El Colegio Oficial de Médicos de Burgos acogió ayer la entrega de premios del Concurso de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes 2026, una iniciativa promovida por la Fundación del Colegio de Médicos de Burgos que reunió a residentes, tutores y profesionales sanitarios en una jornada marcada por la excelencia científica, la investigación y el compromiso con la Medicina clínica.

La cita estuvo presidida por el director de la Fundación Científica, José María Trejo, acompañado por miembros de la Junta Directiva del COMBU, quienes destacaron el alto nivel de los trabajos presentados y el valor de este tipo de iniciativas para impulsar la formación sanitaria especializada y la actividad investigadora entre los jóvenes médicos.

El acto, celebrado en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, congregó a numerosos asistentes que pudieron conocer y disfrutar de algunos de los casos clínicos más destacados elaborados por médicos residentes de tercer y cuarto año de distintas especialidades del Área de Salud de Burgos, junto a sus respectivos tutores.

La convocatoria, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 26 de abril, permitió recopilar trabajos de gran interés científico y clínico. Todos ellos fueron evaluados mediante un sistema de revisión ciega por pares, en el que el jurado valoró especialmente la originalidad, el interés médico, el contenido científico y la calidad de las presentaciones.

Durante la jornada se dieron a conocer los trabajos ganadores, que además fueron defendidos públicamente por sus autores ante los asistentes, convirtiendo la tarde en un auténtico encuentro de divulgación y aprendizaje médico. Cabe destacar el apoyo recibido en esta convocatoria por AMA y Astrazeneca.

El primer premio recayó en Sara Garcimartin Sanz por su estudio ‘Cuando la prueba de embarazo positiva no es sinónimo de gestación’. El segundo premio fue para Dña. Celia Falcón González por el trabajo ‘Hueso que fluye como la cera’, mientras que el tercer galardón reconoció a Patricia Menéndez Trillo por ‘Reiniciando el cerebro: estimulación magnética transcraneal en depresión resistente’.

Asimismo, el público asistente otorgó sus reconocimientos a Noelia Espinosa Cabria por el estudio ‘Síndrome de vena cava superior secundario a trombosis de reservorio intravenoso’; a Andreina María Mugno Saba por ‘La intolerancia a AINES no es gastritis: reagudización asmática por analgésicos comunes’; y a Enrique Pablo Palomero Camacho por ‘Una enfermedad del trópico en la consulta de Cardiología’.

Desde la organización se puso en valor el esfuerzo y la implicación de los médicos residentes y de sus tutores, así como el compromiso del Colegio Oficial de Médicos de Burgos y su Fundación Científica con la formación, la investigación y la mejora continua de la práctica clínica.