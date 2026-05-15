El HUBU logra por primera vez la acreditación para formar matronas

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El Hospital Universitario de Burgos ha confirmado su crecimiento a nivel docente gracias a las distintas acreditaciones obtenidas dentro de su programa de formación. Por un lado, el Servicio de Obstetricia y Ginecología amplía su abanico de posibilidades gracias a la consecución, por primera vez en su historia, de dos plazas para poder formar enfermeras con la especialidad de matronas.

Esto supone que, a partir de la próxima convocatoria de plazas para la formación sanitaria especializada a nivel nacional, el HUBU podrá recibir dos residentes de enfermería que quieran formarse a nivel profesional en dicha especialidad, algo que la Dirección del centro llevaba persiguiendo desde hace tiempo, reconociendo así el gran trabajo de los profesionales del citado Servicio, y de todo el equipo de Formación y Docencia.

En cuanto al Servicio de Medicina Nuclear, también ha sido acreditado, por vez primera, para contar con una plaza de residente de esta especialidad. Esta entrará en vigor a partir de la próxima convocatoria, incluyendo así al Servicio en el conjunto de unidades docentes del Complejo Asistencial burgalés.

Por su parte, el Servicio de Aparato Digestivo del HUBU ha conseguido la acreditación para poder formar a un segundo residente (había una única plaza hasta la fecha). Con esto, a partir del 2027, la unidad crecerá, pudiendo ampliar el número de profesionales que escojan Burgos como destino para iniciar su etapa formativa como especialistas.

Además de todos estos logros, hay que destacar también que, siendo el 2026 la primera convocatoria nacional para poder obtener el título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias, se ha escogido al Hospital Universitario de Burgos como uno de los cinco de la Comunidad de CyL para poder disponer de residente.

Esta plaza ya se ha ofertado en esta misma convocatoria, encontrándose disponible desde hace unos días entre las opciones que pueden escoger los estudiantes que han aprobado este año el MIR. Por último, el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Burgos cuenta ya con el reconocimiento nacional como unidad docente de Neurorradiología Vascular (admitido por el GENI, sociedad de Neurointervencionismo), y de Radiología Vascular (otorgado por la SERVEI, sociedad de radiología vascular e intervencionista) ampliando así sus opciones formativas.

Esto convierte al Servicio en un centro de destino para la formación de los residentes que rotan desde otros centros sanitarios teniendo un aval de las mencionadas sociedades científicas.