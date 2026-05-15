La UBU mantendrá los estatutos de hace más de dos décadas: 33 votos en contra tumban la reforma

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La Universidad de Burgos seguirá rigiéndose por los estatutos de 2003. El nuevo texto, aprobado por el Claustro de la UBU durante los días 27 y 28 de abril, obtuvo más votos a favor que en contra: 56 frente a 33, pero, a pesar de conseguir el respaldo mayoritario de los claustrales, la reforma no saldrá adelante.

En la votación que tenía lugar en el Paraninfo era necesario que 63 de los 104 miembros del Claustro con derecho a voto, tres quintas partes del total, avalaran la propuesta. No ocurría y ahora, según regula el artículo 243.5 de los actuales estatutos, deberá pasar al menos un año hasta que se pueda presentar un nuevo texto a discusión en el Pleno del Claustro. Texto que deberá estar articulado y cuya iniciativa debe corresponder al rector, al Consejo de Gobierno por mayoría absoluta de sus miembros o a un tercio de los miembros del Claustro.

Durante la sesión extraordinaria del Claustro celebrada a finales de abril, la mayoría simple de los claustrales había decidido dar luz verde para su votación final a un texto cuya principal novedad y foco de discusión se centraba en la estructura y organización de la Universidad, basada en las facultades y escuelas (como centros docentes); las áreas de ordenación docente, definidas como unidades académicas encargadas de elaborar la programación y de desarrollar la docencia en las facultades y escuelas y vinculadas, cada una de ellas, a un centro docente atendiendo a su correspondiente especialización; y otros centros de docencia tales como centros adscritos o centros de formación permanente para la docencia distinta a la oficial.

Al texto inicial, elaborado por la Comisión de Redacción con representación de todos los sectores de la comunidad universitaria, se presentaron 76 enmiendas por parte de los claustrales, además de 97 alegaciones aportadas por la comunidad universitaria en el proceso de información pública, que fueron debatidas por los miembros del Claustro.

"Nada de ello sirve a partir de ahora. La Universidad de Burgos mantendrá como norma básica la aprobada a principios de siglo y el advenimiento de unos nuevos estatutos no se vislumbra en un horizonte próximo", aseguran desde la institución educativa.