La Policía Nacional de Burgos desmantela un nuevo ‘punto negro’ de venta de drogas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional en Burgos ha detenido en el día de ayer a un sujeto de entre 45 y 50 años de edad, a quien se imputa la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas.

Hace varias semanas, agentes encargados de la investigación de delitos contra la salud pública de la Comisaría Provincial, obtenían información relevante y actual de que este varón se podría estar dedicando a vender cocaína a consumidores finales, utilizando como lugar de comisión el propio negocio de hostelería que regenta.

Con los datos recabados se ha llevado a cabo una investigación objetiva y discreta, que ha permitido poner a disposición de la Autoridad Judicial los indicios de criminalidad suficientes para solicitar un mandamiento de entrada y registro en el domicilio del investigado, lugar donde los agentes consideraban que podría guardarse la droga, o cualquier otro elemento relativo al delito investigado.

Durante la mañana de ayer, el sospechoso fue interceptado a bordo del vehículo de alta gama que conduce, y provistos de la Autorización Judicial de Entrada en su domicilio, se procedió en su presencia al registro de la vivienda –un piso situado en el barrio de Gamonal- encontrando e interviniendo tanto cocaína y cocaína base.

Además, en poder del detenido se hallaron numerosos productos –muchos de ellos provistos de los correspondientes precintos y etiquetas de precios- tales como perfumes, licores o botellas de aceite. Con respecto a ello, los agentes consideran que se trata de efectos previamente sustraídos, utilizados por los consumidores para “pagar” las dosis que el detenido les proporcionaba.

Durante la intervención, los agentes se incautaron de 123 gramos de cocaína y cocaína base, distribuidas en un elevado número de dosis, 16.738 euros en efectivo, una báscula de precisión y un arma tipo Táser.

La Policía agradece toda información y colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en general, y en la neutralización de los llamados ‘puntos negros’ de venta de drogas en particular, que a menudo se convierten en un problema que traspasa el estricto ámbito delincuencial, para generar una cierta situación de alarma social entre comerciantes y vecinos, con capacidad para elevar la percepción de inseguridad del conjunto de la ciudadanía.