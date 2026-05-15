Detenido en Miranda de Ebro por conducción temeraria tras una huida a más de 160 km/h

Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en la plaza de España.Oscar Corcuera

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un varón ha sido detenido en Miranda de Ebro (Burgos) después de una huída por el municipio y los alrededores en la que, según información de la Policía Local, llegó a superar los 160 kilómetros por hora hasta acabar parado en un camino de tierra tras sufrir un problema mecánico.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la Policía Local ha explicado que fue necesaria una operación conjunta con participación de Policía Local de Miranda de Ebro, Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza para detener a este varón este jueves 14 de mayo.

Tras ser observado por la Policía Local de Miranda de Ebro en torno a las 9.25 horas de este jueves cuando circulaba "a gran velocidad" y realizaba un giro brusco, recibió el alto de los agentes pero continuó la marcha a velocidad elevada.

Ésto motivó la activación "inmediata" de un dispositivo policial coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad.

Durante la persecución, se registraron infracciones de gravedad como velocidades superiores a los 166 kilómetros por hora en tramos urbanos limitados a 50 km/h, pasó "a escasa distancia" de peatones y ciclistas en zonas urbanas próximas a centros escolares y realizó adelantamientos por ambos lados, invadió arcenes peatonales, obligó a varios vehículos a realizar frenadas de emergencia para evitar colisiones e incluso llegó a circular en sentido contrario en una rotonda.

La fuga se prolongó desde el casco urbano de Miranda de Ebro hacia las carreteras BU-740, la A-2120 (en territorio de Álava) y la BU-744, de nuevo en la provincia burgalesa.

Al entrar en la localidad de Grandíval, en el Condado de Treviño (Burgos) y a 16 kilómetros de Miranda, el turismo continuó a gran velocidad por calles estrechas del casco urbano mientras varios vecinos paseaban por la zona.

La persecución finalizó cuando el vehículo quedó inmovilizado en un camino de tierra debido a un fallo mecánico.

Los agentes actuantes de Policía Local procedieron a la reducción y detención del conductor, quien había desobedecido de forma reiterada las órdenes de detención emitidas por la megafonía policial.

Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que el detenido tenía una pérdida de vigencia del permiso de conducir por la pérdida total de puntos y no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial obligatorio.

El arrestado fue trasladado inicialmente al Hospital Santiago Apóstol de Miranda, donde rechazó recibir asistencia médica, y posteriormente fue puesto a disposición de la Policía Nacional para la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales.

El vehículo implicado fue retirado y trasladado al depósito municipal.