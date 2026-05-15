Seis heridos tras la colisión entre dos coches en Fuentecén
Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Arana de Duero
Seis personas resultaron heridas tras la colisión entre dos turismo en el kilómetro 287 de la N-122, en el municipio burgalés de Fuentecén, según según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.
La Sala de Emergencias del 1-1-2 recibió una llamada sobre las 15.59 horas alertando del suceso. El aviso fue trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar del siniestro el persona sanitario de Sacyl, finalmente atendió a seis personas heridas. Un varón de unos 40 años, trasladado en la UVI móvil. Una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años, trasladadas en ambulancia de soporte vital básico. Y tres varones de entre 30 y 60 años, trasladados también en otra ambulancia de soporte vital básico, todas ellas al hospital de Aranda de Duero (Burgos).