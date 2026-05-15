Seis heridos tras la colisión entre dos coches en Fuentecén

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Seis personas resultaron heridas tras la colisión entre dos turismo en el kilómetro 287 de la N-122, en el municipio burgalés de Fuentecén, según según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La Sala de Emergencias del 1-1-2 recibió una llamada sobre las 15.59 horas alertando del suceso. El aviso fue trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar del siniestro el persona sanitario de Sacyl, finalmente atendió a seis personas heridas. Un varón de unos 40 años, trasladado en la UVI móvil. Una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años, trasladadas en ambulancia de soporte vital básico. Y tres varones de entre 30 y 60 años, trasladados también en otra ambulancia de soporte vital básico, todas ellas al hospital de Aranda de Duero (Burgos).