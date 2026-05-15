Burgos se transforma en un bello jardín

Arranca la Fiesta de las Flores.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, inauguró la XIII edición de la Fiesta de las Flores, que hasta el domingo 17 de mayo llenará distintos espacios del centro histórico y del barrio de Gamonal con instalaciones inspiradas en jardines emblemáticos de diferentes países bajo el lema ‘Jardines del Mundo’.

Ayala, acompañada por entidades políticas y representantes de la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos (Flojabur), destacó que la ciudad “da gusto verla” gracias al trabajo desarrollado en las diferentes ubicaciones y agradeció la participación de “las 70 personas que vienen de distintas escuelas de toda España” y de “los más de 30 voluntarios” que han colaborado en el montaje de los espacios florales.

La regidora recordó que esta edición, en la que se han invertido 140.000 euros, mantiene también una intervención en el barrio de Gamonal, concretamente en la plaza de Francisco Grandmontagne, y explicó que el objetivo de la propuesta es hacer “un viaje” por distintos jardines del mundo. Así, detalló que la Plaza Mayor acoge referencias a España y Portugal; el Paseo del Espolón, a India y jardines ingleses; el entorno del puente de Santa María, a Holanda; y el Arco de San Gil, a Japón, Brasil y Colombia, entre otros países. “La verdad es que el trabajo que se ha hecho en las distintas ubicaciones es espectacular”, afirmó Ayala, quien animó tanto a burgaleses como a visitantes a recorrer la ciudad durante el fin de semana.

La alcaldesa incidió además en que la Fiesta de las Flores no se limita únicamente a las instalaciones florales, sino que incorpora conciertos, talleres y propuestas para todos los públicos. Asimismo, destacó que la programación coincide con otras actividades organizadas en la ciudad relacionadas con el deporte, como la celebración en la ciudad de la Final a 6 de la Liga U22 de baloncesto, y con el Día de la Bicicleta, por lo que definió estos días como “perfectos para disfrutar” de Burgos.

En este sentido, agradeció también la presencia de representantes de todos los grupos políticos municipales al tratarse, dijo, de “una fiesta de ciudad”.

Ayala puso además el foco en el Mercado de las Flores, instalado durante estos días como parte de la programación y en el que participan comercios locales del sector floral y de la decoración con la colaboración de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC).

“Esto se trata un poco de hacer de todo: la decoración de la ciudad, pero también favorecer y promocionar nuestro comercio local”, apuntó la regidora.

La XIII Fiesta de las Flores cuenta este año con alrededor de 5.000 plantas y 15.000 flores, 70 floristas, más de 30 voluntarios, asociaciones y escuelas especializadas de distintos puntos de España, que visten espacios como la fachada del Ayuntamiento, el Palacio de la Diputación, la escalinata del Sarmental de la Catedral, el Arco y el Puente de Santa María, el Espolón o la plaza del Rey San Fernando, entre otros enclaves de la ciudad.