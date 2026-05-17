Naiara Martínez Tezanos, en una captura de uno de sus vídeos mostrando un truco a sus seguidores.ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las peonzas han vuelto a girar en plazas, parques y patios de colegios por toda la ciudad de Burgos. Del juego tradicional con trompones de madera, se ha pasado a unas peonzas de colores chillones y nombres impronunciables para los padres de familia, pero superconvencionales para los más pequeños.

Como los pantalones de campana o los lunares a la moda, que regresan cada cierto tiempo, las peonzas están aquí y puede que se queden un tiempo a la vista de la cantidad de modalidades y trucos que hay por aprender.

A los vecinos de Cortes, viendo cómo se juntaban cada tarde los escolares del barrio para retarse y pasar un buen rato lanzando sus peonzas, se les ocurrió la idea de organizar alguna actividad para ahondar en esa diversión infantil.

De esas conversaciones «informales» entre los padres a pie de parque, mientras niños y niñas practicaban, surgió el primer Concurso de Peonzas, que ya está aquí. Se celebrará el próximo sábado 23 de mayo, en las canchas deportivas del barrio, y las inscripciones están ya abiertas, aunque también se podrán hacer el día del concurso, a partir de las 18.00 horas. Así lo explica Mari Mar Ranedo, de la Asociación Cortes Siglo XXI, que es el colectivo que está detrás de este evento en el que han depositado muchas expectativas.

Imagen del cartel.

Y es que han conseguido que una de las jóvenes españolas más conocidas en el mundo de la peonza, la cántabra Naiara Martínez Tezanos, sea la invitada de honor a este primer certamen. Sus redes sociales hablan por ella, porque los trucos que es capaz de realizar son impresionantes para cualquier persona que alguna vez haya intentado lanzar una peonza. No todo es bailarla en el suelo, esperando que aguante unos segundos girando sobre sí misma.

La cobra, el carrusel, el Messi, el bumerán, el vaquero o el Ronaldinho son solo algunos de los trucos más conocidos de esta joven que difunde en sus redes y que va a compartir con los niños y niñas burgaleses. Participará con una exhibición y también será la jurado principal para determinar los premios en las dos categorías con las que nace el concurso, para niños y niñas de 5 a 9 años y de 10 a 14 años.

La asociación considera que ese contacto directo con los niños será uno de los momentos más especiales de la jornada. «Los chavales están como locos», reconoce Ranedo. «La han visto en YouTube haciendo auténticas virguerías y están deseando conocerla y aprender cosas nuevas», añade Mari Mar.

Esta iniciativa mezcla nostalgia, convivencia y el deseo de ofrecer alternativas de ocio alejadas de las pantallas, explica esta vecina del barrio, que espera que se animen muchos niños a participar, ya sean del propio barrio de Cortes como de otras zonas de Burgos que se acerquen hasta esta cita.

El padre del que partió de forma casual esta idea del concurso se puso en contacto con la empresa 'Trompos Space', una marca española especializada en trompos y peonzas acrobáticas de calidad, diseñadas para diversión y desarrollo de habilidades. Tras comprarles varias peonzas y hablar con ellos, 'Trompos Space' les va a aportar material y premios para los ganadores.

Naiara Martínez, en sus redes sociales.ecb

Además del espectáculo, la iniciativa busca recuperar el espíritu de los juegos populares que durante décadas llenaron las calles de los barrios y pueblos. En Cortes, donde todavía se mantiene un ambiente muy vinculado a la vida vecinal y al juego en la calle, el regreso de la peonza ha tenido una acogida inesperada entre los más pequeños.

La cita coincidirá además con la celebración de la Noche Blanca en Burgos, algo de lo que los organizadores se dieron cuenta cuando el evento ya estaba prácticamente cerrado. Pese a ello, decidieron mantener la fecha prevista después de haber confirmado la asistencia de la especialista invitada.

Lejos de verlo como un inconveniente, la asociación cree que ambas propuestas pueden complementarse y animar a las familias a acercarse hasta el barrio durante parte de la tarde. «Que vengan un rato aquí y luego bajen a otras actividades», resume.

Más allá del propio concurso, el colectivo vecinal insiste en que el objetivo principal es fomentar espacios de convivencia entre niños y familias. «La idea es que hagan compañerismo, que disfruten y que descubran que hay muchas maneras de divertirse», explica, para añadir: «Queremos mantenerles activos en cosas sanas y recuperar juegos que antes formaban parte de la calle».

La Asociación Cortes Siglo XXI ya piensa incluso en futuras ediciones. El interés que ha despertado la convocatoria entre los vecinos ha llevado a sus organizadores a plantearse nuevos campeonatos.