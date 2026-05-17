Trasladado al Hospital de Burgos tras herirse en una pierna cuando estaba en un islote del río Arlanzón

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 50 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Burgos tras herirse en una pierna cuando se encontraba en un islote del río Arlanzón junto al puente de la Audiencia -el puente Besson- de Burgos.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 11.45 horas de este domingo, 17 de mayo, cuando se solicitó asistencia para un varón de unos 50 años que se encuentra herido en una pierna con una posible fractura en un islote del río Arlanzón.

El 112 pasó el aviso a los Bomberos y la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria para atender al herido al que los bomberos tuvieron que extraer del lugar. El varón fue trasladado al Hospital de Burgos.