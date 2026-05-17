Condenado a 4 años por robar cable de instalaciones eléctricas de edificios

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un vecino de la ciudad a una pena de cuatro de cárcel por robar cable de las instalaciones eléctricas de cuatro edificios de la capital entre enero y abril del año 2024 en los que provocó daños pro valor de 10.388,96 euros. Actividad que solo paró cuando tras el último asalto fue interceptado y detenido por la Policía. El acusado deberá indemnizar a las comunidades afectadas y a las aseguradoras con 11.508,4 euros.

En la sentencia, de conformidad entre las partes, se aplica la agravante de reincidencia, ya que el acusado acumula hasta 13 sentencias condenatorias por hechos de este tipo. El fallo también aplica la circunstancia atenuante de drogadicción, ya que en el momento de los robos el acusado era adicto a la heroína y a la cocaína, por lo que robaba para comprar esas sustancias.

Los hechos probados que se recogen en la sentencia señalan que el acusado actuaba siempre de la misma manera. Así, en torno a las 17.45 horas del 16 de enero de 2024 entró en un portal y rompió las tapas de las cajas del cable eléctrico desde la segunda planta hasta la undécima. Además se llevó un cable de corriente que dejó sin luz a todo el edificio. La reposición por la comunidad de propietarios del cable sustraído ascendió a 2.841,08 euros.

El 22 de marzo de ese año, el acusado entró en otro portal de la capital y tras romper la cerradura del cuadro de contadores arrancó el cable de cobre. En ese momento, fue sorprendido por un vecino del edificio cuando ya había apilado diez metros de cable en un carrito de la compra que llevaba y donde había destornilladores, alicates cortacables y llaves fijas. El daño provocado por este segundo robo se valoró en 3.569,50 euros.

El 8 de abril de ese mismo año, el acusado realizó una tercera incursión en un portal de la ciudad. En este ocasión, hizo un agujero en el techo y forzó el armario de la instalación eléctrica para cortar el cable con el objetivo de arrancarlo todo tirando desde el agujero que había realiza, llevándose cable desde el piso 11 hasta el rellano.

Unas horas después, el acusado se desplazó a un establecimiento del polígono de Villalonquéjar donde vendió el cable robado por 189 euros. Los daños provocados por este tercer robo ascendieron a 1.770,56 euros.

En un cuarto asalto, realizado ese mismo 8 de abril de 2024 por la tarde, el acusado entró en otro edificio de la ciudad y procedió de la misma manera. Hizo un agujero en el techo y arrancó el cableado de cobre de la toma de tierra. Cargó el cable robado en su carrito y llamó a un taxi, dejando el cableado en el maletero. Poco después, el taxi fue interceptado por la Policía en la calle Esteban Sáez Alvarado, donde el acusado fue detenido. Los daños provocados en este último edificio ascendieron a 2.207,82 euros.