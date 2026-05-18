Condenado un policía local por falsear un curso para lograr una bolsa de horas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 que condenó a un policía local a seis meses de prisión e inhabilitación durante ese mismo tiempo por falsificar un certificado de un curso que no había realizado para conseguir una bolsa de 40 horas.

Los hechos se remontan al 26 de septiembre de 2023 cuando el agente de la Policía Local, representante sindical, sobre la base de la normativa que recoge el Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Funcionarios del Ayuntamiento de Burgos, envía un correo electrónico a los mandos de la Policía Local en el que presentaba una solicitud para generar una bolsa de horas.

Junto a la solicitud adjuntaba una certificación supuestamente emitida por el sindicato CSIF sobre la realización de un curso sobre el control del tráfico ilícito de armas, que constaba como celebrado entre el 1 de junio y el 30 de julio de 2023 y que certificaba que el acusado lo había realizado y aprobado.

Según se recoge en la sentencia recurrida, ese documento lo elaboró el agente de la Policía Local sobre la base de otro documento de un curso que sí realizó en el año 2022. Modificó a sabiendas la fecha de realización del curso, el objeto del curso y el número de registro. Todo con el objetivo de obtener su validación y un crédito horario de validación de 40 horas para descansar en sus turnos de trabajo o bien con ánimo de verificar el efectivo control administrativo de este tipo de solicitudes. Unas 40 horas de las que finalmente no hizo uso.

En su recurso a la Audiencia, el policía local argumentaba que no se daban los requisitos legales para una falsedad de documento público. El agente, durante el juicio declaró que el objetivo de esta falsificación no era para su beneficio propio, ya que dispone de horas sindicales que nunca agota al cabo del año y tampoco hizo uso de esas 40 horas que le otorgaron con el documento falsificado.

Lo que quería era demostrar «disfunciones administrativas» en la resolución de este tipo de solicitudes. Cuando se le preguntó si sabía que estaba cometiendo un delito declaró que su intención «no era delictiva», sino que se trataba de una «acción sindical», que «se reconocieran esas horas porque el objetivo era comprobar si realmente había un control por parte de los mandos».

Y con ese reconocimiento de horas «quedó acreditado que no lo había». El policía local incidió en su declaración durante el juicio oral en que falsificó el documento con la intención de que «le dieran las horas y probar que no había ningún control», según se recoge en la sentencia, nunca con la intención de obtener un beneficio personal. Afirmó que lo hizo por las quejas que le llegaron de afiliados, ya que, según su propio testimonio ante el tribunal los cursos de su sindicato «nunca han valido» y por eso lo hizo. El policía local alegaba también que en ese momento había «una situación de alta conflictividad judicial y administrativa entre las organizaciones sindicales y el Ayuntamiento de Burgos» respecto a la formación sindical.

En su declaración señaló que esperó unos meses tras el reconocimiento para solicitar una reunión con el intendente jefe después de que concluyera un proceso de promoción interna en el que estaba inmerso para dar una explicación de lo que había hecho. Lo que no sabía es que se había detectado la falsificación del documento. El agente insistía en que el objetivo era reprochar al Ayuntamiento la falta de control.

Respecto a alegación presentada por el agente de que no se trataba de un documento oficial, la Audiencia señala que al ser un documento que busca producir efectos en el orden oficial o en el seno de las Administraciones Públicas no puede considerarse un documento privado. El tribunal reprocha también que el agente «sabía que el documento era falso, aún así lo presentó y sabía que de ello se podían derivar consecuencias».