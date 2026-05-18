Burgos crea un observatorio para medir la biodiversidad de sus ríos urbanos

El Arlanzón abrió el camino al seguimiento ciudadano de los ríos de Burgos.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos y la Universidad de Burgos han iniciado el desarrollo del Observatorio de Biodiversidad de Aguas de Burgos, una herramienta con la que se pretende medir la evolución ecológica de los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna y conocer la respuesta de estos ecosistemas a las actuaciones realizadas en saneamiento y gestión del ciclo urbano del agua.

El proyecto forma parte de +WeBur, iniciativa beneficiaria de la tercera convocatoria de ayudas para mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua, incluida en el Perte de digitalización del ciclo del agua y financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

El nuevo observatorio se apoya en el trabajo científico y la participación ciudadana mediante campañas de observación y registro de especies de fauna y flora, en las que la recogida y tratamiento de la información se apoyará en herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar el análisis de los datos ambientales obtenidos en los entornos fluviales de la ciudad.

La información recopilada se incorporará al Portal de Biodiversidad de Aguas de Burgos, una plataforma conectada con la red internacional de datos abiertos Observation.org, desde la que podrán consultarse y compartirse observaciones sobre especies y ecosistemas vinculados a los cauces urbanos.

La primera prueba del proyecto se celebró el viernes 15 de mayo en el entorno del río Arlanzón, con la colaboración de la Fundación O2 y de la UBU y permitió ensayar la metodología de participación ciudadana diseñada para el observatorio y comprobar el funcionamiento del sistema de integración de datos en el portal digital.

Aguas de Burgos y la Universidad de Burgos continuarán durante los próximos meses con nuevas acciones dirigidas a consolidar el seguimiento ambiental, elaborar materiales formativos y configurar una red de ciencia ciudadana abierta a colectivos, asociaciones y personas interesadas en colaborar en el conocimiento y conservación de los ecosistemas fluviales burgaleses.

El despliegue completo del programa está previsto para el otoño de 2026. Las personas o entidades interesadas en participar en futuras actividades o recibir información sobre el Observatorio podrán inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.