Esta es la primera terraza libre de humo de Burgos

El presidente de la AECC, Eduardo González, y la propietaria de El Bosque Encantado, Marian Huertos, sellan con un apretón de manos su alianza contra el tabaco.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Marian Huertos padeció un cáncer asociado al tabaquismo. Conoce de primera mano, por tanto, las nocivas consecuencias de un hábito que en su caso ya queda lejos. Concienciada al máximo, recogía sin dudar el guante de la iniciativa 'Espacios Sin Humo' a la que se suma su gastrobar El Bosque Encantado como el primer establecimiento hostelero de la provincia que libera su terraza de tan peligrosa sustancia.

Era la única, de hecho, en responder al llamamiento de la Asociación Española contra el Cáncer, que hace un mes contactó con la agrupación sectorial burgalesa para invitar a sus integrantes a expulsar el tabaco también de sus dominios al aire libre, como ocurrió en la pandemia por imperativo legal. Aquella costumbre, sin embargo, no llegó para quedarse y la vuelta a la normalidad sanitaria levantó las restricciones.

Lo lamenta el presidente de la delegación burgalesa de la citada asociación, Eduardo González: "Perdimos ese tren, dejamos pasar aquella oportunidad de que las terrazas fueran realmente espacios más saludables y agradables para todos", señalaba, convencido de que "es el momento" de recuperar esa cultura de convivencia. A su juicio, la medida cobra aún más sentido al pensar en los menores, "que son los más vulnerables, pues no tienen capacidad para decidir si quieren estar en un lugar con humo o sin él".

El presidente de la AECC de Burgos insistía en que la propuesta no persigue prohibir, pues eso "compete a las autoridades", sino concienciar y facilitar el abandono del tabaco ya que "impedir fumar en una terraza puede servir también de ayuda para quien quiere dejarlo".

En esa misma línea se expresaba Huertos, para aseverar, además, que lejos de perjudicar al negocio, la iniciativa -ya en marcha aunque se haya presentado en sociedad con motivo del Día Mundial contra el Tabaco- ha sido muy bien acogida por la clientela. "Incluso es un atractivo más. Mucha gente viene precisamente porque sabe que aquí no va a comer con el humo del de al lado", indicaba, por lo que la rentabilidad del establecimiento "no se ha resentido para nada".

Al hilo, la hostelera recalcaba que "un solo cigarrillo" puede afectar a todos los usuarios de una terraza como la suya, de unos 80 metros cuadrados y con capacidad para una treintena de personas, además de molestar a los vecinos e incluso colarse al interior del local.

Por su parte, la representante de la iniciativa 'Espacios Sin Humo' y psicooncóloga de la AECC en Burgos, Carmen Gómez, recordó que esta campaña pretende extenderse a todo tipo de espacios públicos y privados mientras continúa la tramitación de la nueva Ley Antitabaco, cuya entrada en vigor está prevista para 2026, pensada en teoría para endurecer las restricciones. Mientras llega, el objetivo de la entidad, explicó, es "crear la primera generación libre de humo". Y es que "el tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España, está relacionado directamente con 16 tipos de cáncer y uno de cada tres casos guarda relación con su consumo", por lo que, añadió, "es fundamental proteger a la población".

Según datos de 2023, en la provincia de Burgos fuman 58.538 personas a diario y 6.690 lo hacen de forma ocasional. Ese mismo año, en Castilla y León, se diagnosticaron 1.904 casos de cáncer de pulmón y 392 de labio, cavidad oral y faringe.