Atienden a dos menores por un escape de gas en la calle Emperador

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Los servicios de emergencia han intervenido por un escape de gas en una vivienda de la calle Emperador. El centro de emergencias recibía un aviso a las 20.15 horas sobre un incidente en una vivienda situada en la calle Emperador, donde, dos menores de 5 meses y 10 años se encuentran mareadas e indispuestas.

El 1-1-2 ha avisado a Sacyl-Emergencias. La UVI móvil que acudió lugar ha solicitado la presencia de Bomberos porque podría tratarse de un escape de gas, por lo que se ha avisado a la Policía Local de Burgos y a la Policía Nacional.