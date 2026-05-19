Descubre los conciertos del Escenario Excéntrico de San Pedro

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para las fiestas de San Pedro ha comenzado, o al menos así cabe interpretar uno de los primeros anuncios oficiales de la programación que vendrá. Con novedad incluida. Y es que Fundación Círculo se suma de lleno a la celebración, con el propósito de materializar su "firme propósito" de que "la cultura sea accesible, tanto para los espectadores como para los creadores". En ese afán se encontraba con el Ayuntamiento de Burgos y de la mano llenarán de ritmo el ya consolidado Escenario Excéntrico, en el entorno del centro de creación musical Andén 56.

A los grandes nombres y de aquí y allá que tomarán la zona entre el 27 de junio y el 2 de julio: La Furia, Víctor Rutty, Rober del Pyro y Dj Kaef, Memocracia, Repion, La Regadera, Ítaca Band, Popper Ladies, Hens, Nacho Pistacho, Hey Kid, Arkano, Farrutsel y Pole se sumarán los artistas y grupos seleccionados de la convocatoria pública que lanzará la entidad, a través de su proyecto Órbita Creativa.

Los elegidos 'telonearán' cinco de las citas previstas y, de paso, reivindicarán el talento local. "Respondemos así a una demanda histórica de espacios, porque esta iniciativa surge de la escucha", precisaba la directora general de Fundación Círculo, Laura Sebastián. Las bases se conocerán el próximo 27 de mayo a las 19.30, en el marco del encuentro 'Cruce de Órbitas' en la sala Círculo Solidario.