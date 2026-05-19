Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Nadie escapa a las estrofas principales. Y son el título de un libro que rescata tres estrofas inéditas. Esos párrafos que todo burgalés de pura cepa o acogida se conoce forma parte del título del nuevo libro de María Ángeles Vázquez. 'Tierra sagrada donde yo nací, suelo bendito donde morir´. 100 años cantando juntos', editado por Suabia Ediciones, rescata algunos versos inéditos del texto de Marciano Zurita que se perdieron por el camino de la historia.

«No se muy bien cuando, tampoco por qué no hay registro pero entre el Himno escolar para coros de los niños y el Himno a Burgos hay tres estrofas que se pierden por el camino», explica Vázquez. Hoy presenta, a las 20 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal este libro donde rescata esas estrofas descritas por Zurita con la musicalización creada por Rafael Calleja.

Entiende Vázquez, que hoy reúne a un grupo de escolares para interpretar el himno original en la presentación del libro, que «creo que si ya es largo el himno a burgos con dos estrofas más se pondría en seis minutos e imagino que alguien, no se sabe quien, en algún momento, no se sabe cuando, quitaron estas dos estrofas», explica.

¿Dónde están las estrofas perdidas del Himno a Burgos?

Se encuentran entre la última frase 'su potente resurgir' y 'Tierra agrada donde yo nací'. Son estrofas que hablan del campo y la importancia de la enseñanza en los niños si bien este himno fue concebido hace 100 años como Himno escolar y así se estrenó en 1926, con un coro de escolares, en la plaza de toros de los Vadillos. De hecho la primera estrofa que se repite Aprendamos todos juntos se cambió la parte final porque el origina del Himno escolar 'Burgos' la parte todos juntos se cambiaba por desde niños.

Así en la segunda parte de la canción el Himno relataba:

'...su potente resurgir.

Cantemos al campo que austero refleja la enseña arrogante del pueblo español, con sus amapolas de sangre bermeja y sus cebadales bañados en sol.

Cantemos al campo fraterno y amigo que colma con creces de amor nuestro afán, que guarda en las eras el oro del trigo y lleva a las casas el oro del pan.

Desde niños aprendamos a estudiar en nuestro suelo lo que debe ser ahora y lo que ha de ser después, y anhelantes encendamos en la paz de nuestro cielo la divina y blanca aurora del mañana burgalés.

Tierra sagrada donde yo nací,...'

Un centenario pendiente de celebrar

Estas estrofas forman parte de la publicación de María Ángeles Vazquez que ha vuelto a tirar de archivos y recuerdos para rastrear aquellos símbolos que forjaron el carácter burgalés. Si su primera incursión en solitario fue a través de los Gigantillos y Gigantones, con los que se estrenó. Ahora vuelve con el Himno a Burgos. «Tenía intención de escribir un segundo libro, pensaba en varias cosas de Burgos que se desconocen pero todo acabó en un segundo plano cuando caí en la cuenta de que se acercaba el centenario del Himno a Burgos y pensé que se merecía un homenaje una efeméride así que apenas había trascendido», señala.

Así surgió este libro donde, con ese aire pedagógico y de lectura para niños y en familia que caracterizó su anterior publicación, nos presenta las vicisitudes de un himno que se aprende en el colegio, que se canta en competiciones deportivas y que reúne a cientos de burgaleses con la mano en el corazón en la Plaza del Rey San Fernando en cada canto al himno que se realiza en las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

El libro es muy didáctico. De la mano de un danzante, Nuño, de pelo blanco vamos recorriendo cómo se estrenó, cómo fue la aceptación del himno hasta convertirlo en la estrofas que narran el sentimiento de ser burgalés. También ahonda Vázquez en la figura del compositor, el burgalés Rafael Calleja, con cuyos descendientes pudo contactar, y el poeta Marciano Zurita.