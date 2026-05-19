Cajaviva y sus fundaciones entregarán 30.000 gafas homologadas para poder ver el eclipse del 12 de agosto

Las gafas homologadas se podrán recoger en oficinas para clientes y en actividades impulsadas por las fundaciones.ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CYL

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Cajaviva y sus Fundaciones entregarán 30.000 gafas homologadas para poder ver el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Para ello, han preparado una red de puntos de distribución, con distintos eventos en Burgos y Segovia que servirán como puntos de entrega.

Tal y como recuerdan en un comunicado desde Cajaviva, el eclipse solar se ha convertido en un acontecimiento de ámbito global y son muchos los que se preparan ya para poder disfrutar de este espectáculo astronómico que pocas veces ocurre en la vida.

Conscientes de la excepcionalidad de este fenómeno y de la enorme expectación que despierta, Cajaviva Caja Rural a través de sus Fundaciones de Burgos y Segovia impulsan una iniciativa de gran alcance para que miles de personas puedan disfrutarlo con total seguridad. Así, se han preparado diferentes acciones en las que se pondrán a disposición del público 30.000 gafas homologadas para la observación del eclipse solar.

El eclipse solar no solo es un acontecimiento único; es también una ocasión educativa y social que conecta a las personas con el entorno y con la ciencia. Sin embargo, su observación requiere medidas específicas de seguridad. Por ello, la distribución de gafas homologadas se presenta como una acción fundamental para transformar este evento en una experiencia segura, responsable y accesible para todos.

Cajaviva y sus Fundaciones han preparado una red de puntos de distribución, que se sitúan en las oficinas de Cajaviva Caja Rural, donde los clientes podrán acceder directamente a ellas (a partir del lunes, 25 de mayo); y actividades e iniciativas impulsadas por las Fundaciones, que servirán como punto de encuentro entre ciudadanía, cultura y naturaleza.

En Burgos, provincia especialmente privilegiada para la observación de este fenómeno, la entrega tendrá lugar en eventos donde la Fundación Caja Rural es colaborador como la Vuelta a Burgos femenina y masculina., propuestas culturales y de ocio en las que la Fundación tiene presencia activa, e iniciativas propias como las actividades de Marcha Nórdica, entre otras.

Con esta iniciativa, Cajaviva y sus Fundaciones no solo facilitan el acceso a un evento irrepetible, sino que refuerzan su papel como motor social, cultural y educativo, acercando experiencias únicas a la ciudadanía y generando oportunidades para compartir conocimiento y emoción.