El Círculo de Actualidad Empresarial analiza el impacto de la geopolítica y la IA en la empresa

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La Cámara de Comercio ha celebrado esta mañana la jornada “El mundo cambia: geopolítica, innovación y productividad en la era de la inteligencia artificial”, dentro del ciclo de conferencias del Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa que cuenta con la colaboración de Ibercaja y en la que han participado empresarios burgaleses.

La jornada ha contado con la intervención de José Carlos Díez, uno de los economistas más influyentes del panorama actual. Durante su ponencia, ha analizado la situación económica y geopolítica internacional y cómo las tensiones arancelarias, la fragmentación geopolítica y la aceleración tecnológica están cambiando las reglas de la economía mundial.

Además, ha explicado las implicaciones de este escenario para la empresa española y ha destacado las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a las pymes, que ya pueden alcanzar niveles de productividad similares a los de una gran empresa.

Por su parte, Ignacio Linares, exconsejero de Telefónica y experto en estrategia tecnológica e innovación, ha presentado la metodología SOI ESP (Sistema Operativo de Innovación para PYMEs españolas), una herramienta que busca facilitar la adopción de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad.

El acto ha sido presentado por el director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez Álvarez, y por el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Méndez Pozo.