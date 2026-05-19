Burgos reconoce a sus "modelos de excelencia"

Imagen de todos los galardonados en los Premios Ciudad de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El valor cultural y cada vez más pujante de la gastronomía, personalizado en las figuras de Ricardo Temiño y Miguel Cobo, las dos estrellas Michelin que luce la capital, protagonizaron buena parte de los premios Ciudad de Burgos, que en su 14 edición estrenó un reconocimiento al ‘Ciudadano comprometido’ con el que se quiere distinguir a quien «contribuya de manera relevante a la mejora de Burgos», reconociendo «el compromiso cívico, cultural y social de una persona poniendo en valor, además, la contribución generosa, la participación social y la dedicación a mejorar la vida común».

El primero de esta categoría recayó en Magdalena Aguilar, presidenta del Consejo de Barrio del Crucero ySan José, a la que el jurado otorgaba este galardón por su gestión de las dependencias del Centro Municipal de Barrio de El Crucero, «cuadrando horarios, atendiendo peticiones y quejas del vecindario como si fuesen propias, trasladándolas a los representantes públicos».

Aguilar, que se llevó una gran ovación del público, suma casi cinco décadas comprometida con los problemas de su barrio, ya que «nada de lo que sucede en el barrio me es indiferente», de unos problemas que «inevitablemente te llevas a casa». la representante vecinal recibió el premio «felizmente sorprendida».

La velada, que estuvo amenizada por las versiones de éxitos de los 80 y los 90 del grupo ‘Tu Movida’, se abrió con la entrega del premio a la Convivencia al sacerdote burgalés José Antonio Maeso, el ‘cura pandillero’ por la labor que desarrolla en Ecuador, en barrios marginales de la ciudad de Esmeraldas. Maeso, que estará en Burgos el próximo 23 de junio para presentar un documental sobre si labor, no pudo recoger el premio. En su lugar lo hicieron su hermano Demetrio y Maite Domínguez, delegada diocesana para las misiones, que quiso hacer extensivo el reconocimiento a los más de 400 misioneros burgaleses. Max Vázquez recogió el premio Ciudad de Burgos a la creatividad por su proyecto ‘Niche’ con la integración de técnicas avanzadas de I+D gastronómico, aportando innovación y excelencia al sector. Vázquez agradeció la gran acogida de la ciudad desde que llegó hace cinco años y destacó que la creatividad «enfrenta miedos, preguntas».

La entrega de premios continuó con el reconocimiento al Conocimiento e Innovación al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), que desde el año 1994 «actúa como tractor y tutor de aquellos proyectos empresariales surgidos del espíritu emprendedor de los burgaleses», según el reconocimiento del jurado. El director del CEEI, José Vicente Orden, recogió un galardón a una entidad que busca «hacer que el talento encuentre oportunidad en Burgos».

Claudia Barca y Roxana Tirón recogieron el premio Ciudad de Burgos al Desarrollo Sostenible a través de su proyecto ‘VaciARTE’ que une economía circular, sostenibilidad, reutilización de objetos y puesta en valor del patrimonio doméstico a través de la organización de mercadillos temporales y tiendas efímeras en viviendas particulares y espacios urbanos. Las premiadas agradecieron un premio que sirve para mostrar que «los objetos pueden tener una segunda oportunidad» y reivindicaron el valor de la economía circular.

El premio al mejor proyecto de FP recayó en ‘Intelligent Internship’ del CIFP Juan de Colonia, que surgió a raíz de un problema relacionado con la elevada carga administrativa y documental derivada de la obligación de presentar información repetida ante múltiples organismos.

La gala se cerró con la entrega del premio Embajador de Burgos, que se entregó ex aequo a los cocineros Ricardo Temiño y Miguel Cobo. Temiño, responsable del restaurante La Fábrica, del Ricardo Temiño Restaurante y del Bocaccio’70, recibió el premio con «alegría y respeto» e hizo una reivindicación de la «honestidad, del esfuerzo silencioso», de trabajar «sin hacer demasiado ruido». Una labor en la que el «trabajo en equipo» es clave.

Cobo, al frente de Cobo Estratos ha sabido unir la gastronomía en torno a la Evolución Humana. Su relación con Burgos comenzó cuando llegó de niño y tras regresar años después para poder asegurar hora que «me siento más burgalés que las patas del caballo del Cid».

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, cerró el acto con una alabanza a los premiados como «modelos de excelencia» de Burgos, unos «buenos ejemplos de como ser un buen burgalés». Ayala repasó y glosó el valor de cada uno de los galardonados, con especial cariño hacia Magdalena Aguilar y a los embajadores de la ciudad.

Cada uno de los premiados recibió un escultura de Óscar Martín, su ya inconfundible Cid de hinojos, «un premio joya» para resaltar su contribución a hacer de Burgos una ciudad mejor.