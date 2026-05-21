De la Rosa, sobre la imputación de Zapatero: «Es un golpe muy duro para el PSOE»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha caído como un jarro de agua fría en todo el PSOE. Especialmente a quienes consideran al expresidente del Gobierno un «faro de la ilusión y de la esperanza» antes, durante y después de su paso por la Moncloa. Entre ellos, el exalcalde de Burgos y actual secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, consciente de que la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, «es un duro golpe para el Partido Socialista».

«Quiero confiar en su inocencia y espero que se demuestre», remarcaba este jueves De la Rosa tras precisar que «estar imputado no es estar condenado». En cualquier caso, subrayó la necesidad de «ser serenos, rigurosos y cautos» porque, ante todo, debe prevalecer el «respeto a la acción de la Justicia».

Dejando claro que también debe primar el «respeto a la presunción de inocencia», el número dos del PSCyL desconoce si Ferraz suspenderá finalmente de militancia a Zapatero. De momento, no consta ni siquiera la intención de abrir un expediente disciplinario.

A expensas del recorrido judicial que tenga el caso Plus Ultra, De la Rosa no oculta su conmoción tras la imputación de Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias que, según el juez, le permitió ingresar 1,95 millones de euros de manera irregular. De hecho, recordó la «posición ejemplar» del expresidente frente la guerra de Irak, su «dignidad» desde la oposición cuando se produjo la catástrofe del Prestige, las «medidas sociales» que implementó desde el Gobierno o su papel en la «lucha contra ETA».