'La casa de papel' abre sus puertas a los alumnos de la UBU

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre suscribía en Burgos su primer convenio de colaboración con una universidad. Emprende, así de la mano de la UBU, un camino que su directora, Isabel Valldecabres, espera que sea largo y fructífero. Pinta bien, en principio, sobre todo para los alumnos interesados en conocer por dentro 'La casa de papel', que a merced de este acuerdo brindará prácticas curriculares o extracurriculares a estudiantes de la institución local, bien en su sede de la avenida Costa Rica, bien en sus instalaciones de Madrid, de donde, por cierto, procede buena parte de los matriculados, según precisó el rector, José Miguel García.

La responsable de la FNMT remarcó, no obstante, que la colaboración recién nacida irá mucho más allá de unas simples prácticas curriculares. «Queremos ser un socio para la comunidad universitaria de Burgos», subrayó Valldecabres, que reivindicó el papel de la entidad pública como un gigante tecnológico en plena transformación. No en vano, recordó que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emplea actualmente a unas 1.500 personas entre sus dos ubicaciones y que sus perfiles abarcan desde diversas ingenierías y sistemas hasta recursos humanos, finanzas o marketing, diversidad que, a juicio de García, encaja a la perfección con la oferta formativa de la UBU.

García y Valldecabres sellan su acuerdo de colaboración tras la rúbrica.TOMÁS ALONSO

Con todo, además de la vertiente formativa que centra el citado convenio, ambas partes dejaron claro su interés por impulsar proyectos conjuntos de investigación e innovación. El rector destacó que, también en este sentido, la actividad de la FNMT conecta con ámbitos muy presentes en la UBU, desde materiales, química o ingeniería industrial hasta Big Data, inteligencia artificial o administración pública, mientras que Valldecabres incidió en el potencial de los estudiantes para aportar «ideas magistrales» capaces de mejorar procesos vinculados, por ejemplo, a la trazabilidad del papel moneda -uno de los grandes "quebraderos de cabeza"-, la visión artificial o los servicios digitales. Entusiasmada con esta nueva vía de cooperación, la directora avanzó, incluso, la posibilidad de financiar investigaciones compartidas y abrir futuras líneas de negocio surgidas al calor de esta colaboración.

Durante la comparecencia, Valldecabres puso especial énfasis en el crecimiento experimentado por la sede burgalesa tras la puesta en marcha en 2024 del Centro Tecnológico de Burgos, concebido como una nube soberana para las administraciones públicas españolas. Esta apuesta estratégica, según detalló, permitía incorporar ya 35 nuevos profesionales en el último año y, según auguró la directora de la FNMT, «no tiene más que visos de crecer». Otro aliciente, a su juicio, para que los estudiantes de la UBU se acerquen a una entidad pública en plena expansión.