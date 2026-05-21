MasterChef World abre sus gastroviajes con Raquel Meroño en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

MasterChef World ha elegido Burgos como primer destino de la segunda temporada de sus gastroviajes, una serie digital en la que la actriz y presentadora Raquel Meroño recorre distintas ciudades a partir de su gastronomía, su patrimonio y sus propuestas turísticas. La nueva entrega arranca en la capital burgalesa con piezas audiovisuales pensadas para redes sociales, un formato que busca acercar al público destinos de escapada a través de la cocina local y de los espacios que explican la identidad de cada territorio.

El paso de Raquel Meroño por Burgos permite presentar una ciudad reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, donde el producto de proximidad, la cocina tradicional, la evolución de la hostelería local y el patrimonio urbano forman parte de una misma propuesta turística. La grabación se detiene en lugares vinculados a la cultura, los mercados, los establecimientos hosteleros y las experiencias culinarias que ayudan a mostrar la ciudad desde una mirada asociada al viaje y a la gastronomía.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de promoción gastronómica vinculada al Club de Producto Burgos Gastronomy City, impulsado por el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad. La presencia de MasterChef World refuerza la difusión de Burgos en canales digitales con contenidos breves, adaptados al consumo en redes sociales y apoyados en una marca con una amplia proyección en el ámbito culinario.

Raquel Meroño señala que Burgos reúne “patrimonio, cultura y una gastronomía muy ligada al territorio”, una combinación que convierte a la ciudad en “un buen punto de partida para esta nueva temporada”. Tras el estreno en Burgos, los gastroviajes de MasterChef World continuarán con nuevos destinos nacionales e internacionales.

Los contenidos se difunden a través de las redes sociales de Raquel Meroño y de las plataformas digitales asociadas a la marca MasterChef. La acción incorpora también la publicación compartida en Instagram dentro del lanzamiento de esta nueva temporada.