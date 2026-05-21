«El empresario burgalés es prudente, tenaz, trabajador y honrado»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Treinta años de trayectoria y un reconocimiento «muy especial» para los 350 trabajadores de la compañía. CSA ha recibido este jueves el FAE de Oro 2026, concedido por la patronal burgalesa, poniendo de relieve la «discreción genética» que caracteriza al empresario local. Un perfil, por lo general, «prudente, tenaz, trabajador y honrado» que «inspira día tras día».

En estos términos se expresaba José Luis Hernández, presidente de CSA, antes de recibir el galardón de manos del líder de FAE, Nacho San Millán, en el Fórum Evolución. A su lado, el director general de Ferroli España, Víctor Gómez, se preparaba para alzarse con el Premio al Mejor Directivo del Año.

A punto de cumplir 61 años desde su implantación en Burgos, al calor del Polo Industrial de Gamonal, Ferroli cuenta con cuatro fábricas en la ciudad. No en vano, Gómez reconoció que ha «trabajado mucho» para que la compañía no abandonase el territorio pese a moverse en «un mundo cada vez más competitivo con empresas de todos los países».

Sobre el actual estado de salud del tejido empresarial burgalés, San Millán aseguró que trabajo no falta. Sí escasea, en cambio, la «mano de obra» y de «energía» para que la industria local continúe expandiéndose. Por otro lado, quiso hacer un llamamiento al «esfuerzo» colectivo para «atraer empresas».

Para cumplir con dicho objetivo en clave industrial, el Parque Tecnológico está llamado a convertirse en el principal escaparate de aquí en adelante. De ahí que FAE haya tendido la mano a la Junta de Castilla y León con el fin de revertir, en la medida de lo posible, los «años de retraso» de esta dotación. Así las cosas, San Millán urge el desarrollo de un plan estratégico para evitar que el proyecto quede varado «por los siglos de los siglos».