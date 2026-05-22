Tu carnicero prepara la mejor hamburguesa de Burgos y tú sin enterarte: arranca la pugna por el trono

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hay recetas para preparar la carne que viven del boca a boca y de la confianza ciega del cliente que acude cada día a su carnicería de barrio, a sabiendas de que la elaboración que se lleva a casa se ha moldeado en ese mismo mostrador, con el mimo del carnicero que conoce los gustos exactos de cada cliente habitual. Esos pequeños secretos culinarios custodiados en las carnicerías tradicionales van a someterse a un examen público muy exigente en una pugna por alcanzar un trono disputado y codiciado, el de la mejor hamburguesa de Burgos, un veredicto definitivo que se alcanzará este lunes 25 de mayo.

La XIII edición del concurso provincial organizado por el gremio de carniceros, Grecabur, reunirá a las 18:00 horas en la Escuela de Hostelería y Turismo a cuatro carnicerías locales dispuestas a exhibir el orgullo de sus obradores, con la posibilidad de poner sobre la mesa hasta tres variedades distintas por participante.

Los encargados de juzgar las piezas tendrán que diseccionar factores que van desde la selección precisa de las piezas de vacuno hasta el equilibrio de la mezcla, midiendo con precisión la jugosidad, el punto de grasa y la personalidad de una propuesta que aspira a la gloria local, pero que también obtendrá el pasaporte para representar a la provincia en el certamen autonómico de Castilla y León.

Cuatro aspirantes, cuatro barrios

Esta competición pinta un mapa gastronómico en torno a la hamburguesa que arranca en la calle Francisco Sarmiento 11, donde Carnicerías Sedano ultima los detalles de una receta pulida tras años de oficio diario.

El testigo de la rivalidad cruza la ciudad hasta el número 36 de la calle Villalón, el cuartel general desde el que Carnicería Hermanos Rodríguez Ruiz defiende una forma de entender la artesanía cárnica basada en el respeto absoluto a la materia prima.

También en la capital burgalesa, en Condesa Mencía 125, Carnicerías Quintana medirá sus fuerzas aportando la visión de un negocio que ha hecho de la atención al cliente su mejor argumento culinario, una ambición que comparte plenamente con Carnicería Eduardo Antón, que acude a la cita desde el número 38 de la calle Rey Don Pedro dispuesto a demostrar por qué su propuesta se ha convertido en una referencia imprescindible para el vecindario.

El jurado experto estará compuesto por una representante de la Asociación de Consumidoras Unae y por la visión técnica de un formador de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos. Junto a ellos, las valoraciones de un portavoz de la Federación de Empresarios de Comercio y de un profesional de la Federación de Hostelería aportarán el rigor del sector, mientras que un creador de contenidos digitales evaluará el impacto visual y la capacidad de la receta para conectar con los nuevos paladares.

Del consenso y la cata de este comité saldrá el nombre del obrador que asumirá la responsabilidad de abanderar la tradición charcutera burgalesa en la gran cita que convoca la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León.

Eduardo Antón defiende su corona

Hasta entonces, se admiten apuestas: cuál de esas hamburguesas que ya se venden cerca de casa se acabará llevando la corona provincial.

La edición de este año tendrá además un aspirante a defender su corona, porque Carnicería Eduardo Antón, de la calle Rey Don Pedro 38, vuelve al concurso después de imponerse en 2025 con Pollito pío, la elaboración que le dio el título provincial en la anterior edición.