Burgos, cita privilegiada con el cielo

Los espacios abiertos orientados hacia el oeste reunirán a cientos de personas mientras la luz comienza a transformarse sobre el perfil de la Catedral.© Tomas Alonso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace miles de años, los eclipses solares han despertado fascinación y todo tipo de relatos en distintas civilizaciones. Ver cómo el sol desaparece en pleno día siempre ha sido interpretado como un acontecimiento extraordinario. Durante unos minutos, la luz cambia, desciende la temperatura y el paisaje adquiere una apariencia que transforma por completo la percepción del entorno.

El próximo 12 de agosto, Burgos será uno de los lugares privilegiados de Europa para contemplar un eclipse solar total.

La ciudad, reconocida por su patrimonio histórico y monumental, se convertirá además en un punto de encuentro para astrónomos, aficionados y viajeros llegados de distintos lugares para presenciar un fenómeno que no volverá a repetirse (en estas condiciones) hasta el año 2180.

Cerros, miradores y espacios abiertos orientados hacia el oeste reunirán a cientos de personas mientras la luz comienza a transformarse sobre el perfil de la Catedral. Algunos acudirán movidos por el interés científico; otros, simplemente, por la oportunidad de vivir un acontecimiento excepcional que quedará ligado a la memoria colectiva de toda una generación. Y no será la primera vez que la ciudad viva un episodio similar.

El precedente de 1905

Burgos ya tuvo un papel destacado durante el eclipse total de sol del 30 de agosto de 1905, visible únicamente desde España en todo el continente europeo y en una franja que atravesaba el país desde A Coruña hasta Castellón. La capital burgalesa adquirió entonces una relevancia especial porque la duración del eclipse fue una de las mayores de todo el recorrido, solo superada por Soria. Sin embargo, Burgos contaba con mejores infraestructuras y una población cercana a los 30.000 habitantes, circunstancias que favorecieron la llegada masiva de visitantes, entre ellos astrónomos españoles y extranjeros, periodistas, fotógrafos y miembros de la Familia Real.

Con motivo de aquel acontecimiento, el Ayuntamiento organizó una amplia programación festiva y cultural para situar a la ciudad «a la altura que le corresponde» según recogían las crónicas de la época. Se creó una comisión municipal presidida por Manuel Gil Delgado y Pineda, Conde de Berberana, y se destinó un presupuesto de 30.000 pesetas para desarrollar actividades que se prolongaron durante cinco días.

Teatro, bailes, torneos de esgrima, cine al aire libre, fuegos artificiales, festejos taurinos o concursos de fotografía formaron parte de una celebración que convirtió el eclipse en un auténtico acontecimiento social y cultural.

La presencia del rey Alfonso XIII en Burgos permitió además aprovechar la ocasión para celebrar uno de los actos institucionales más simbólicos de la época: la colocación de la primera piedra del monumento al Cid. Aquel eclipse dejó también otro hito histórico, ya que fue la primera vez en el mundo que el fenómeno pudo observarse a escala mediante globos sonda.

Burgos se prepara para el eclipse

Más de un siglo después, Burgos volverá a mirar al cielo con motivo del eclipse total. El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ha diseñado un programa de actividades divulgativas y culturales que comenzó el pasado mes de mayo con propuestas dirigidas a acercar este fenómeno astronómico al público general y fomentar su conocimiento desde una perspectiva científica, histórica y patrimonial.

La programación culminará el propio 12 de agosto con distintas actividades y puntos de observación repartidos por la ciudad y su entorno, concebidos para seguir el eclipse en las mejores condiciones. Toda la información actualizada sobre el evento puede consultarse en la página web Visita Burgos Ciudad, donde se ha habilitado un apartado monográfico dedicado íntegramente al eclipse.

Este espacio reúne información divulgativa sobre el fenómeno, consejos para una observación segura, contenidos prácticos para planificar la visita y una selección de puntos recomendados para contemplar el eclipse, acompañados de imágenes, direcciones y mapas integrados. La web permite además descargar una guía que incluye una ruta por los lugares de Burgos vinculados al eclipse de 1905, así como información práctica para comprender mejor el fenómeno, recomendaciones sobre el uso de gafas homologadas y consejos básicos para seguir el eclipse con seguridad.

Por otro lado, el portal recoge información sobre las retransmisiones en streaming previstas para el propio día del eclipse, permitiendo seguir en directo uno de los grandes acontecimientos astronómicos que vivirá Europa este verano.

Burgos afronta así una cita que combina divulgación científica, patrimonio, turismo y memoria histórica. Un acontecimiento excepcional que volverá a situar a la ciudad entre los grandes puntos de observación astronómica del continente y que, como ocurrió hace más de un siglo, dejará una imagen difícil de olvidar para quienes levanten la vista al cielo el próximo 12 de agosto.