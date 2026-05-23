Herramientas prácticas para que las pymes industriales puedan vender sus productos en Europa

CyL acerca a las pymes industriales herramientas prácticas para facilitar la comercialización de sus productos en Europa.JCYL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), inicia este lunes en Burgos un ciclo de jornadas destinado a facilitar a las empresas el acceso al mercado europeo mediante el conocimiento y la aplicación del marcado CE de sus productos.

Los foros servirán para poner a disposición de las empresas de la Comunidad las nuevas guías diseñadas para facilitar el cumplimiento de la normativa e impulsar la comercialización de sus productos en el mercado comunitario.

Este ciclo de jornadas recorrerá las nueve provincias de Castilla y León durante los meses de mayo y junio, incluyendo también una sesión online para el conjunto de la comunidad.

El objetivo de las sesiones es dar a conocer de forma práctica los requisitos que establece la normativa europea; las obligaciones de fabricantes, importadores y distribuidores, así como los procedimientos necesarios para evaluar la conformidad de los productos y poder incorporar el marcado CE.

En estos foros se presentarán las siete nuevas guías de apoyo al marcado CE, diseñadas para ayudar a las empresas a comprender y aplicar esta normativa de manera sencilla y accesible, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que afrontan mayores dificultades ante la complejidad y dispersión regulatoria, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las guías pretenden contribuir a reforzar la competitividad del tejido industrial optimizando los recursos empresariales en los procesos de certificación y facilitando el acceso a nuevos mercados con las máximas garantías de cumplimiento normativo, seguridad y confianza.

El marcado CE constituye una exigencia legal para un número creciente de productos que se comercializan en el mercado europeo, acreditando que cumplen los requisitos esenciales de seguridad establecidos por la normativa comunitaria.

Su correcta aplicación resulta clave tanto para garantizar la libre circulación de productos como para reforzar la protección de los usuarios.

Las guías ofrecen un enfoque práctico que facilita la identificación de la normativa aplicable, el proceso de evaluación de la conformidad y la correcta colocación del marcado.

Se trata de una herramienta incluida en el proyecto de 'Apoyo a la Certificación de Productos y Control de Mercado en Castilla y León', financiado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y desarrollado por el Instituto Tecnológico de Castilla y León, entidad con más de tres décadas de experiencia en la aplicación de la normativa europea de productos y certificación.

Las jornadas son de carácter gratuito y se desarrollarán en todas las capitales de provincia de la Comunidad. En Burgos será este lunes, 25 de mayo; en Valladolid, el 28 de mayo; en Ávila, el 9 de junio; en León, el 11 de junio; el 16 de junio en Zamora; el 17 de junio en Soria; en Salamanca, el 18 de junio; en Segovia, el día 23 del mismo mes con una sesión online el 24 de junio y el 30 de junio el ciclo recalará en Palencia.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web del ITCL guias-apoyo-marcado-ce