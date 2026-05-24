Fuerte operativo policial en pleno centro para detener a un sospechoso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional realizó ayer sábado una intervención en el número 15 de la calle Sombrerería, en pleno centro de la capital burgalesa donde procedió a la detención de un individuo que fue introducido esposado y con la cara cubierta en un furgón policial.

El arresto se produjo pasadas las ocho de la tarde cuando multitud de personas pasaban por las inmediaciones de este portal del centro de Burgos rodeado por varios establecimientos de hostelería con multitud de clientes y coincidiendo con la celebración de la Noche Blanca, en una zona con abundante presencia de público en la calle que presenció con curiosidad el desarrollo del operativo policial.

Según testigos presenciales, varias furgonetas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble, a escasos metros de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento, y los agentes, algunos ataviados con equipación y material antidisturbios, después de acceder al interior del edificio sacaron del portal a un hombre descamisado y fornido, al que introdujeron después en un vehículo policial.

La actuación se produjo en un inmueble situado junto a una zona de soportales y establecimientos hosteleros, en pleno movimiento de personas por las actividades de la Noche Blanca. Según explicaron a este periódico testigos de la detención los agentes accedieron al inmueble en el marco de una operación policial que podría haber recibido luz verde la misma tarde y que por motivos operativos se decidió proceder al arresto pese a la afluencia de público en la zona.

Algunos vecinos que fueron testigos de la detención apuntaron a que la intervención pudo estar relacionada con un piso vinculado al tráfico de drogas que los residentes en la zona conocen que existe, aunque esa hipótesis está pendiente de verificación policial. Las mismas fuentes insistieron en que en la zona se ha detectado desde hace tiempo la presencia de individuos que relacionan con el consumo de estupefacientes y que se han producido «movidas» anteriormente en el portal en el que tuvo lugar la detención.

La presencia policial llamó mucho la atención de quienes se encontraban en la zona, al coincidir la actuación con una de las noches de mayor afluencia en el centro de la ciudad por lo que la detención se produjo con numeroso público atento a los pasos de la Policía Nacional. La intervención concluyó, según los testigos, con el traslado de al menos una persona en una furgoneta de la Policía Nacional. Cabe señalar, que el detenido es un hombre de complexión delgada y fornido, con tatuajes y ropa deportiva que ocultaba su rostro con una camiseta cubriéndole la cabeza. De esa guisa fue conducido por dos agentes al furgón policial con las manos esposadas a la espalda y sujeto por ambos brazos.

Tras asegurar al detenido en el vehículo policial los agentes abandonaron esta zona a la que cada vez acudían más burgaleses dispuestos a disfrutar de la Noche Blanca.