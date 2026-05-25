El polígono Camino Francés ampliará el suelo industrial en 29 hectáreas de Villalonquéjar a Tardajos

Más de 225.000 metros cuadrados netos de suelo industrial en un enclave conectado con la A-231, la BU-30 y la ronda oeste.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos avanzará en la necesaria ampliación de su superficie industrial con el futuro polígono Camino Francés, concebido como una prolongación hacia el oeste del entorno empresarial de Villalonquéjar que se levantará siguiendo el trazado de la ronda oeste, entre la depuradora y Tardajos. Este nuevo sector que impulsa la Junta de Castilla y León permitirá sumar parcelas para la implantación de nuevas empresas en una zona estratégica para la economía burgalesa y responder a la demanda de espacio para nuevas actividades productivas en la capital.

La Junta encarga el proyecto y la futura dirección de obra

Para convertir en realidad esta expectativa de refuerzo del suelo industrial en Burgos, la Junta ha licitado ya la asistencia técnica para redactar el proyecto constructivo y dirigir las futuras obras de urbanización de este polígono, que estará situado en el término municipal de Burgos, junto al límite con Tardajos, en unos terrenos entre las rondas oeste y noroeste. El contrato, que se tramita a través de SOMACyL, cuenta con un presupuesto de 180.000 euros más IVA y un plazo de ejecución de 21 meses, dentro de una actuación cuya inversión urbanizadora se estima en 3,1 millones de euros.

El encargo incluye la redacción del proyecto, la asistencia a la dirección de obra durante la fase de urbanización y la coordinación de seguridad y salud. Este paso permitirá desarrollar el Plan Regional de Ámbito Territorial del polígono, que se encuentra en sus últimos trámites y debe ordenar el crecimiento urbanístico del sector y la gestión posterior de los suelos resultantes.

Un enclave conectado con la A-231, la BU-30 y la ronda oeste

El ámbito previsto se localiza en un conjunto de terrenos rústicos del extremo noroeste de Burgos, entre el trazado del ferrocarril de alta velocidad, el río Arlanzón, su encuentro con el Ubierna y la autovía A-231. La ubicación enlaza con el entorno de Villalonquéjar y con su polígono industrial, y dispone de acceso al centro urbano a través de la avenida de Villalonquéjar.

El futuro parque empresarial se sitúa además cerca del nudo de la A-231 y la BU-30, articulado a través de la carretera autonómica BU-600, desde la que se accede al recinto y a la estación depuradora de aguas residuales ampliada recientemente. Esa posición, junto a las conexiones viarias, refuerza el interés del enclave para nuevas implantaciones industriales.

Más de 225.000 metros cuadrados netos de suelo industrial

La ordenación detallada del sector contempla una superficie total de casi 29 hectáreas -287.927,92 metros cuadrados-, de las que 22,5 hectáreas -225.853,93 metros cuadrados- corresponderán a suelo industrial neto, con una edificabilidad de 141.666,53 metros cuadrados. El planteamiento reserva además 29.998,55 metros cuadrados para espacios libres públicos, 11.555,80 metros cuadrados para equipamientos públicos y 20.519,64 metros cuadrados para viario.

El Camino Francés se suma al programa autonómico de suelo industrial

La actuación forma parte de los programas de suelo industrial que la Junta desarrolla a través de SOMACyL en Castilla y León. En conjunto, la sociedad pública trabaja actualmente en 14 enclaves industriales de la Comunidad, que suman 13,56 millones de metros cuadrados de superficie y una inversión estimada de 260 millones de euros.

Durante 2025 se finalizaron las obras del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, en Soria, y la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León. Actualmente se encuentran en ejecución actuaciones como Los Hitales, en Bernuy de Porreros; Zamora Norte, en Monfarracinos; el Sector UA-3 de Vicolozano, en Ávila; la ampliación del Parque Tecnológico de León; Las Mangadas, en Abades; El Parralejo, en Melgar de Fernamental; y la ampliación de El Bayo, en Cubillos del Sil.

También han sido adjudicadas recientemente las obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial Las Viñas I, en Ciudad Rodrigo; La Gijona, en Villamuriel de Cerrato; y Vega de Alcozar, en Langa de Duero, cuyo inicio está previsto en breve.