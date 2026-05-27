Burgos celebrará la Romería de la Virgen Blanca con una paella gigante para 6.000 comensales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Más de tres décadas de tradición con la ilusión intacta por parte de las peñas y de todas aquellas personas que participan activamente. La Romería de la Virgen Blanca reunirá este domingo 31 de mayo a cientos de personas en Burgos, desde el barrio de San Pedro de la Fuente hasta el Castillo, para celebrar un evento único que abre la puerta al Curpillos y a las fiestas de San Pedro y San Pablo.

La cita contará, como no podía ser de otra manera, con la clásica paella gigante para 6.000 comensales una vez culminada la Misa de Campaña y la posterior actuación del grupo de danzas de María Ángeles Saiz. Según detalló este miércoles el concejal de Festejos, César Barriada, el reparto de raciones será posible gracias a un convenio con Alcampo que facilita el suministro de los ingredientes, platos y cubiertos.

Antes de que el edil informase acerca de los detalles de la Romería de la Blanca, el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, aseguraba que la paella estaba aún «sin contratar». Haciéndose eco de ello, Barriada replicaría posteriormente que lo único pendiente de adjudicar es la convocatoria de tres cocineros, un trámite que se solventará «hoy o mañana» pese a que el evento tendrá lugar en tres días. Así las cosas, acusó a la formación verde de «alertar y asustar a la población».

Por lo demás, el acto seguirá el guion habitual. Los romeros se concentrarán a las 11:45 horas frente a la iglesia de San Pedro de la Fuente. De ahí partirán -en compañía de las autoridades, las peñas y la ciudadanía que acuda- hasta la zona del Castillo. De amenizar la procesión, apostilló el responsable de Festejos, se encargará el grupo de Danzas de San Pedro de la Fuente.

La jira se llevará a cabo en el aparcamiento de la subida al Castillo y las peñas participantes en esta edición serán las de San Pedro y San Felices, Comuneros, Fátima y Gamones. Cabe remarcar, además, que la Romería cuenta este año con un presupuesto de 10.400 euros. Sin contar, eso sí, los gastos asociados en matera de infraestructuras sanitarias, servicios auxiliares de seguridad o planes organizativos. Por su parte, tanto la Policía Local como Protección Civil se encargarán de velar por el «adecuado desarrollo de las actividades».