El fundador de Ecoalf alerta en Burgos del impacto del plástico en los océanos

El fundador de la marca ECOALF, Javier Goyeneche, protagonizó una nueva sesión del Círculo de Actualidad Empresarial en el salón de actos de Ibercaja.Ricardo Ordóñez / ICAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El fundador de Ecoalf, Javier Goyeneche, defendió el pasado miércoles en Burgos la necesidad de dejar atrás el modelo de producir, usar y tirar para avanzar hacia una industria capaz de convertir los residuos en nuevos recursos. Lo hizo ante cerca de 200 personas en una nueva sesión del Círculo de Actualidad Empresarial, organizada por Ibercaja y la Cámara de Comercio, bajo el título 'Donde unos ven basura, otros ven oportunidades'.

Goyeneche explicó el modelo circular que ha guiado el crecimiento de Ecoalf, una compañía que ha basado parte de su desarrollo en la fabricación de productos de diseño a partir de materiales reciclados. Su planteamiento parte de una idea sencilla, reducir el uso indiscriminado de recursos naturales y demostrar que los residuos pueden volver a la cadena productiva sin renunciar a calidad, competitividad ni diseño.

Durante su intervención, el empresario recurrió a varios datos para dimensionar el problema del plástico y la presión ambiental sobre los océanos. Recordó que un tercio de los peces contiene plástico en el estómago, que cada día se vierten al mar residuos equivalentes a 2.000 camiones y que, de mantenerse la tendencia actual, en 2050 podría haber más plástico que peces en el océano.

El fundador de Ecoalf durante su intervención en el Círculo de Actualidad Empresarial.Ricardo Ordóñez

De las botellas usadas a nuevos tejidos

Ecoalf ha desarrollado más de 600 tejidos reciclados a partir de botellas de plástico, redes de pesca desechadas, neumáticos usados, algodón y lana postindustrial. Según los datos expuestos en la sesión, la compañía ha reciclado más de 350 millones de botellas de plástico y ha logrado un ahorro de más de 54 billones de litros de agua en sus procesos.

Goyeneche también destacó el avance de la empresa hacia colecciones más fáciles de reciclar al final de su vida útil. Más del 70% de sus prendas son monomateriales, una decisión que reduce el desperdicio textil y facilita el camino hacia una circularidad real en un sector, el de la moda, sometido a una creciente presión por su impacto ambiental.

La jornada permitió acercar al tejido empresarial burgalés una experiencia de innovación aplicada a la sostenibilidad desde una marca que ha hecho del reciclaje su principal seña de identidad. El Círculo de Actualidad Empresarial, en marcha desde 2004, reúne periódicamente en Burgos a directivos y referentes del mundo de la empresa, la gestión y la innovación.