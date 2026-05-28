Detenido en Burgos un presunto maltratador escondido en un tejado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado en Burgos a un hombre en busca y captura después de que su pareja le denunciase ese mismo día en la Comisaría Provincial para denunciarle por un presunto delito de violencia de género.

La mujer se personó al mediodía en dependencias policiales para detallar varios episodios de malos tratos físicos y psicológicos sufridos a lo largo de los últimos meses, al que nunca antes había denunciado. Atemorizada, manifestó además que el varón podría encontrarse en ese momento dentro de su domicilio en contra de su voluntad.

Dado el riesgo que corría la mujer, se estableció de manera inmediata un dispositivo policial que garantizara, por un lado, la asistencia y protección continua de la víctima y, por otro, la localización y arresto del presunto autor.

Varios agentes accedieron al domicilio de la mujer, ubicado en el casco histórico de Burgos. Pese a no localizar al sospechoso en su interior, sí observaron indicios que evidenciaban su presencia allí momentos antes.

Por tal motivo, se encaramaron al tejado a través de una ventana y vieron al hombre escondido y agazapado. Éste, sabiéndose sorprendido, trató de oponer resistencia llegando a arremeter contra los policías. Tras su detención, se comprobó que presentaba dilatado historial policial de más de 20 detenciones previas, principalmente por delitos contra la propiedad.