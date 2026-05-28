Herido un motorista tras una caída en la avenida del Cid

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Un varón de unos 50 años resultó herido en un accidente en Burgos- El centro de emergencias recibía un aviso a las 12.07 horas sobre una caída de moto en la avenida del Cid, a la altura del solar del antiguo hospital, donde, se solicita asistencia sanitaria para el motorista, un varón de unos 50 años.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.