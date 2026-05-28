1.805 estudiantes se examinarán de la PAU en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 1.805 estudiantes están convocados a la Prueba de Acceso a la Universidad en el distrito de Burgos los días 2, 3 y 4 de junio. En Burgos, los exámenes se celebrarán en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UBU, que acogerán a 1.397 alumnos. Fuera de la capital, la sede de Aranda de Duero, el I.E.S. Cardenal Sandoval y Rojas, será la que reúna a más estudiantes, 208, mientras que en Miranda de Ebro están llamados a realizar la prueba en el I.E.S. Fray Pedro de Urbina 143 y 57 en el I.E.S. Castella Vetula de Medina de Pomar.

Todos ellos están convocados el martes 2 de junio a las 8:15 h para comenzar con el primer examen, de Lengua Castellana y Literatura II, a las 9:00 h. La inmensa mayoría de los estudiantes, 1.427, realizarán la fase general y voluntaria, mientras que 297 se presentará únicamente a la fase general y 81 a la voluntaria, que mantendrán los mismos criterios de corrección y modelos que el año pasado.

Las calificaciones estarán disponibles a partir del miércoles 10 de junio a las 10:00 h y las revisiones se podrán realizar a partir del día 22 de junio a las 15:00 h. La convocatoria extraordinaria se realizará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

La Universidad de Burgos, cumpliendo con su obligación de garantizar la igualdad de condiciones para el alumnado, aplicará todas las medidas legales a su alcance para evitar el fraude académico y velar por la seguridad en la prueba, que contará con la implicación de una plantilla de unas 160 personas.

Toda la información sobre horarios, sedes e instrucciones para la realización de la PAU en el distrito de Burgos se puede consultar en este enlace.