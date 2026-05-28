FAE impulsa en Miranda de Ebro la segunda sesión de 'Speed Job Dating'
La Confederación celebró el pasado mes de marzo una primera jornada en Burgos capital
Más de una veintena de personas desempleadas han participado este miércoles en Miranda de Ebro en la segunda sesión del 'Speed Job Dating' organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), una iniciativa que ha permitido poner en contacto directo a candidatos y empresas con necesidades de contratación inmediata mediante un formato de entrevistas rápidas.
La jornada, celebrada durante toda la mañana, se ha desarrollado a través de dos rondas de presentaciones breves en las que 22 personas desempleadas, con perfiles profesionales muy diversos, han tenido la oportunidad de mantener encuentros directos con responsables de selección de nueve empresas participantes. El objetivo de esta dinámica ha sido facilitar un primer contacto ágil y eficaz que permita acelerar procesos de selección y abrir nuevas oportunidades de inserción laboral.
La acción se ha desarrollado dentro del Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral en Castilla y León 2025-2026, financiado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y favorecer su incorporación al mercado laboral mediante actuaciones de orientación, intermediación y conexión directa con el tejido empresarial.
En esta segunda sesión celebrada en Miranda de Ebro han participado empresas de distintos sectores de actividad como Día, Adecco ETT, Randstad, Asociación de Hostelería Altamira, ANANDA Gestión, Azucarera, Yolmar, CEMI Miranda y McDonald’s. Las entidades asistentes han acudido con ofertas vinculadas a perfiles como peones de producción, auxiliares administrativos, personal de servicios, camareros o cocineros, entre otros puestos especialmente demandados de cara al inicio de la campaña de verano.
Tanto las empresas como FAE han coincidido en señalar la importancia de este tipo de iniciativas para acercar a las personas en búsqueda activa de empleo a las necesidades reales del mercado laboral. Además, varias de las entidades participantes han valorado positivamente el nivel de adecuación de numerosos currículums recibidos a los perfiles que actualmente tienen abiertos o que prevén incorporar en las próximas semanas.
La sesión desarrollada en Miranda de Ebro ha dado continuidad a las actuaciones que FAE está impulsando en la provincia dentro de este programa autonómico de empleo. La Confederación celebró el pasado mes de marzo una primera jornada en Burgos capital, también con resultados positivos en participación y generación de contactos laborales, consolidando así un modelo que busca humanizar los procesos de selección y facilitar encuentros directos entre empresas y candidatos en un contexto marcado por la creciente demanda de determinados perfiles profesionales.