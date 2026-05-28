Adolfo Simón, especialista en neumología: "Los códigos Infarto e Ictus salvan vidas"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El 50% de las muertes por infarto se producen durante las dos primeras horas desde el inicio de los síntomas, un periodo que los especialistas consideran “decisivo para salvar la vida del paciente”. Así lo ha destacado hoy en Burgos el doctor Adolfo Simón quien, en este contexto, ha aseverado que programas como el Código Infarto permite reducir de forma drástica los tiempos de atención al facilitar acceso a tratamientos capaces de abrir la arteria obstruida en menos de 120 minutos, “considerado el tiempo óptimo de actuación”.

El facultativo ha resaltado que en Burgos se registran alrededor de 190 muertes anuales relacionadas con el infarto agudo de miocardio, y que en este tipo de situaciones, “las dos primeras horas resultan cruciales”. Por ello, cree “necesario que hay que contar con todos los recursos que existan para que la atención al paciente sea muy rápida”.

Así lo aseveró hoy Simón en el Colegio de Médicos de Burgos durante la conferencia ‘Códigos que salvan vidas: Ictus, Infarto y otras urgencias’, celebrada este jueves en el salón de actos de la institución colegial burgalesa, dentro del exitoso ciclo ‘Charlas Divulgativas de Salud’, que reune a numerosos asistentes interesados en conocer cómo funcionan estos protocolos sanitarios que permiten reducir tanto la mortalidad como las secuelas graves derivadas de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

El ponente recordó que muchas de las muertes por infarto se producen antes de llegar al hospital, motivo por el que insistió en la importancia de reconocer precozmente los síntomas y activar inmediatamente el 112. “El tiempo salva vidas y existen equipos profesionales excelentemente coordinados”, subrayó.

Durante su intervención, el doctor Adolfo Simón explicó que tanto el infarto agudo de miocardio como el ictus son enfermedades “tiempo-dependientes”, donde cada minuto resulta determinante para la supervivencia y la recuperación del paciente.

En este sentido, insistió en la necesidad de reconocer señales de alerta como dolor intenso en el pecho, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o desviación de la boca, síntomas que requieren atención urgente y una rápida coordinación sanitaria.

El especialista detalló que el 30% de los fallecimientos están relacionados con enfermedades cardiovasculares y que el infarto agudo de miocardio representa el 4,5% de todas las muertes.

Asimismo, explicó que la mitad de los fallecimientos por infarto se producen en las dos primeras horas, muchas veces antes de llegar al hospital, mientras que la mortalidad hospitalaria desciende hasta el 5-7% gracias a la rapidez de actuación y a los avances asistenciales.

En Castilla y León, señaló, este tipo de emergencias cardíacas afecta a unas 1.300 personas cada año. El doctor Simón puso en valor la coordinación entre Atención Primaria, Emergencias y Atención Hospitalaria, así como el trabajo conjunto de numerosos profesionales sanitarios de distintas especialidades. “Son protocolos centrados en el paciente y diseñados para ganar tiempo”, afirmó el ponente, quien destacó la importancia de la actuación coordinada de ambulancias medicalizadas, centros de salud y hospitales especializados.

Además del Código Infarto y el Código Ictus, Castilla y León dispone de otros protocolos de actuación urgente como el Código Sepsis, Código Trauma, Código Parada o Código Hemorragia Masiva. La conferencia formó parte del programa de divulgación impulsado por la Vocalía de Médicos Senior del Colegio de Médicos de Burgos, una iniciativa que busca acercar el conocimiento médico a la ciudadanía y fomentar hábitos de vida saludables.

Desde la organización destacaron el creciente interés que despiertan estas charlas, especialmente aquellas centradas en la prevención y el bienestar, aspectos cada vez más presentes entre las preocupaciones de la población.

Con este tipo de actividades, el Colegio de Médicos de Burgos reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante una información rigurosa, cercana y accesible para todos los ciudadanos.