Las tendencias que revolucionan la peluquería llegan a Burgos: adiós a los cambios radicales

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La peluquería burgalesa volvió a disfrutar ayer de una de sus citas más emblemáticas, tanto que se torna «punto de encuentro» y fuente de «inspiración y motivación». Con tales propósitos, de hecho, celebra cada año la agrupación provincial su tradicional gala profesional, un evento que reúne a estilistas, profesionales del sector y firmas vinculadas alrededor de las nuevas tendencias, la creatividad y la formación continua.

Todo ello bullía en el claustro del NH Palacio de la Merced, en un ambiente dominado sin duda por el invitado estrella de la jornada, Marco Firriolo. El ‘hairstylist’ italiano y colaborador internacional de Wella es uno de los nombres más destacados de la peluquería contemporánea.

Especializado en cortes ‘shaggy’, styling comercial y tendencias ligadas a las pasarelas, Firriolo protagonizó un espectáculo técnico y artístico acompañado por asesores de la firma patrocinadora del evento y mostró algunas de las líneas que marcan actualmente las tendencias en peluquería. En resumen, la naturalidad gana terreno frente a los cambios radicales. El cliente busca ahora lucir «su cabello, pero mejor», y apuesta por «colores más suaves, luminosos y personalizados, con menos raíz marcada, coberturas progresivas de cana y una apariencia más sana y natural».

En esa línea, las nuevas corrientes de coloración buscan, tal y como compartió Firriolo, «realzar el tono base del cabello más que transformarlo completamente, con técnicas de matización y oscurecimiento suaves y fórmulas menos agresivas».

Así, entre las propuestas presentadas en la gala destacaron coloraciones de efecto natural y tratamientos orientados a mejorar el brillo y el aspecto cosmético del cabello sin renunciar a la frescura. La apuesta por la naturalización del color se traduce también en «cortes que potencian el movimiento y la textura propia del cabello». Sobre el escenario ‘desfilaron’ ejemplos de ‘bob’ texturizado, ‘french bob’, ‘shag’, ‘modern shag’, ‘wolf cut’ o ‘butterfly cut’, estilos «que trabajan las capas, la ligereza y la caída alejándose de líneas excesivamente rígidas o estructuradas».

La cita, más que consolidada, destaca como «punto de encuentro» del sector.SANTI OTERO

Otra de las líneas de la exhibición ahondó en la evolución de los tratamientos capilares. En este ámbito el equipo liderado por Firriolo también lo tiene claro: «Frente a la tendencia de hace años, centrada en alisados muy agresivos o acabados excesivamente pulidos, las nuevas propuestas buscan que el cabello resulte más sano, manejable y fácil de peinar, reduciendo el encrespamiento y mejorando la textura sin eliminar el movimiento natural».

Más allá de las tendencias por descubrir, entusiasmada con la iniciativa, que siempre carga de energía a las asistentes, estaba la presidenta de la Asociación Provincial de Peluqueras, Natividad Fernández, que subrayó el valor que mantiene este encuentro para un sector que, aseguraba, ha cambiado profundamente en los últimos años. «Esta cita siempre nos inspira y, de paso, nos acerca», celebró, para recordar que lo segundo es hoy más necesario que nunca, pues, como la sociedad, el gremio se ha vuelto «más individualista». Lo han favorecido las herramientas digitales, tanto de difusión como de promoción, que acercan a golpe de clic conocimientos que antes se recibían en cursos grupales.

La portavoz del colectivo reconoce que la profesión vive un proceso de transformación intenso en distintos sentidos condicionado, además de por las nuevas tendencias, que siempre han marcado el paso, por las redes sociales y la necesidad constante de actualización para atender una demanda que cambia a la velocidad de un ‘reel’. «Hay que estar continuamente reciclándose y aprendiendo nuevas técnicas», afirmó.

Fernández considera además que las redes sociales han modificado tanto la relación con la clientela como las propias dinámicas de trabajo dentro de los salones. «La gente llega con muchas referencias visuales y eso obliga a hacer diagnósticos mucho más personalizados. Muchas veces quieren resultados que luego no son posibles con su tipo de cabello», apuntó. Y, claro, toca esforzarse al máximo para adaptar el deseo a la realidad. Es ahí donde entra en juego la faceta creativa de la peluquería, un componente «esencial» que no siempre se valora y cuyo despliegue suele compensar la exigencia. Fernández también destacó cómo la digitalización ha cambiado la organización diaria de las peluquerías. La implantación de los sistemas de cita previa, explicaba, ha permitido optimizar tiempos y mejorar la planificación del trabajo.

Sin duda, de estas circunstancias hablaron los casi doscientos profesionales que se dieron cita en la tradicional gala, cifra que, aunque inferior al techo de antaño (cuando se lograba superar los 300 asistentes), evidencia el tirón de una cita consolidada, la fiesta de un sector «muy vocacional» que tiene mucho que celebrar, pues, pese a la escasez de relevo profesional, mantiene una actividad estable. «Trabajo hay para quien quiera lanzarse y eso es importante», apostilló la representante del colectivo en la provincia.